У роботу сервісних центрів МВС було внесено чимало змін. Усі вони спрямовані на те, щоб краще контролювати процес здачі теоретичного та практичного іспитів.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий поділився, що МВС продовжує прагнути цифровізації та мінімізації бюрократичних процедур. У роботу сервісних центрів МВС внесли шість ключових змін.

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Уже з 1 червня скорочується кількість сервісних центрів МВС, де можна скласти іспити на права водія. Для цього тепер доступні лише 55 установ.

У всіх класах, де проводять іспити, з'явилися камери із записом звуку, повним охопленням та ідентифікацією обличчя за допомогою технології FACE ID. Камери також є в автомобілях, вони автоматично надсилають відео на сервер.

Кандидати у водії тепер можуть оскаржити кінцеву оцінку іспиту протягом 30 днів. Стільки ж на сервері зберігатиметься відеозапис.

Моніторинг відео здійснюватиметься на трьох рівнях:

територіальному;

регіональному;

загальнодержавному.

Усі нововведення починають діяти вже з 1 червня в тестовому режимі у Львівській, Одеській, Вінницькій і Київській областях. Пізніше зміни торкнуться інших сервісних центрів МВС по всій Україні.