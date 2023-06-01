В работу сервисных центров МВД было внесено немало изменений. Все они направлены на то, чтобы лучше контролировать процесс сдачи теоретического и практического экзаменов.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый поделился, что МВД продолжает стремиться к цифровизации и минимизации бюрократических процедур. В работу сервисных центров МВД было внесено шесть ключевых изменений.

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Уже с 1 июня сокращается количество сервисных центров МВД, где можно сдать экзамены на водительские права. Для этого теперь доступно только 55 учреждений.

Во всех классах, где проходят экзамены, появились камеры с записью звука, полным охватом и идентификацией лица с помощью технологии FACE ID. Камеры также есть в автомобилях, они автоматически высылают видео на сервер.

Кандидаты в водители теперь могут оспорить конечную оценку экзамена в течение 30 дней. Столько же на сервере сохраняется видеозапись.

Мониторинг видео будет осуществляться на трех уровнях:

территориальному;

региональном;

общегосударственном.

Все нововведения начинают действовать с 1 июня в тестовом режиме во Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях. Позже изменения коснутся других сервисных центров МВД по всей Украине.