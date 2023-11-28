Сервісні центри МВС повністю змінюють підхід до тестування майбутніх водіїв. Пілотний проект зі складання «Прозорих іспитів» розширюється по всій Україні. Кількість сервісних центрів МВС, у яких можна скласти іспити буде зменшена.

Пілотний проект із забезпечення «прозорих іспитів» з 1 грудня розширюється по всій Україні. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. До цього він діяв у 12 регіонах.

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З 1 грудня теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС у зазначених областях, які беруть участь в пілотному проекті. Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Контакти».

Для складання іспитів в сервісних центрах МВС кандидатам доведеться чекати своєї черги за е-записом: теоретичний іспит – на 14 днів вперед, а практичний – на 21 день. Також запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

Пілотний проект зі складання «прозорих іспитів» Головний сервісний центр МВС запустив пів року тому у кількох областях. За результатами реалізації успішність серед кандидатів у водії значно знизилась. Теоретичний іспит з першого разу склали лише 24% кандидатів у водії, а практичний іспит – 35%.

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