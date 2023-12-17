Теоретический экзамен в сервисном центре - обязательная процедура на пути к желанному водительскому удостоверению. Однако, чтобы выучить, и самое главное - понять смысл всех пунктов правил дорожного движения, нужно потратить немало усилий.

Идеальное знание правил дорожного движения не менее важно, чем хорошие водительские навыки. Ведь знание теории помогает избежать или предупредить большинство аварийных ситуаций на дорогах или улицах города.

Сейчас у кандидатов в водители есть две возможности овладеть теоретической частью ПДД: изучить ее самостоятельно или в стенах любой автошколы. Однако самый эффективный метод – совместить оба пути.

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Учить теорию самостоятельно иногда сложно, однако хорошая новость в том, что это – бесплатно. Сейчас в свободном доступе есть множество приложений для изучения ПДД Украины онлайн. Выбирая один из них, обращайте внимание, какая именно редакция пособия по правилам дорожного движения используется. Она должна быть актуальной, потому что довольно часто в правила вносят поправки.

Самый легкий, и возможно, самый простой способ – использовать приложение, который рекомендует Главный сервисный центр МВД Украины. Это достаточно удобно, и к тому же сайт Главного сервисного центра вам еще пригодится чуть позже.

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На главной странице сайта ГСЦ МВД есть раздел с названием "Пройти тест на знание ПДД". Нажимая по прямой ссылке, вы сразу же попадаете на официальные тесты по правилам дорожного движения. То есть, точно такие же вопросы вас будут ждать на экзамене в сервисном центре. Также приложение удобно тем, что можно учить вопросы по темам, прорабатывать свои ошибки, и есть перечень наиболее распространенных ошибок, которые допускают начинающие во время экзамена.

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Не менее важной составляющей теоретической части являются дорожные знаки. Их перечень и значение тоже можно найти в открытом доступе. Есть множество вариантов как тестов, так и простого материала по этой теме. Поэтому, здесь каждый сможет выбрать то, что захочет.

Выбирая вариант учиться в автошколе, вы сможете получить любые ответы по той, или иной теме от квалифицированных специалистов, поэтому не бойтесь задавать любые вопросы. Обычно учителя автошкол ответственно относятся к знаниям своих учеников, поэтому готовы объяснять материал и давать советы, пока вы его не усвоите.

Однако, все же стоит понимать, что обучение в автошколе не проходит в индивидуальном порядке, и обычно специалисты работают сразу с группой людей, а занятия проходят в виде лекций. Такой формат может быть не очень удобным, потому что лекции посещать нужно, а в наших реалиях времени на это может не хватить.

Также стоит понимать, что обучение в автошколе стоит денег, и стоимость может напрямую зависеть от места, где вы проживаете. Именно поэтому, выбирая автошколу вам нужно сначала выяснить цену вопроса и просмотреть отзывы.

Даже обучаясь в автошколе, будет полезно осваивать материал с помощью тестов в интернете. Именно поэтому, из собственного опыта мы советуем вам комбинировать эти два метода изучения теории. Таким образом вы сможете не только "заучить", но и понять суть правил дорожного движения.

Когда период обучения в автошколе завершился, или если вы учились самостоятельно и почувствовали что готовы к экзамену, вам нужно выбрать сервисный центр. Во время военного положения экзамены принимают ограниченное количество территориальных сервисных центров. Ознакомиться с перечнем имеющихся также можно на сайте ГСЦ МВД в разделе "Как стать водителем".

Зарегистрироваться на экзамен можно двумя путями. Первый: с помощью электронной записи, опять же, на сайте главного сервисного центра. В разделе "E-запис", вам нужно выбрать способ подтверждения своей личности, предоставить разрешение на обработку персональных данных, выбрать ближайший СЦ, удобный для вас день и время. Далее остается сохранить талон, и появиться в соответствующую дату и время в помещение сервисного центра, который вы выбрали.

Так же получить талон можно в помещении сервисного центра. Для этого там есть специальный автомат. Однако, в некоторые дни может не повезти и свободных талонов может не остаться.

На теоретический экзамен нужно иметь с собой пакет документов: оригинал паспорта, идентификационный код и медицинскую справку о предоставлении права на управление транспортным средством.

Когда вы справились со всем и уже находитесь в помещении сервисного центра в ожидании вашей очереди, старайтесь не нервничать. Случается, что в соответствующее время ваш талон не называют – это нормально. Иногда из-за большого объема желающих очередь немножко задерживается.

Когда номер вашего талона объявят на специальном экране, вам нужно подойти к столу с номером, который укажут в сообщении, и предоставить перечень документов. Далее вы получите четкие инструкции от работника сервисного центра. Не стесняйтесь спрашивать что-то у работников – они такие же люди, как и вы, и работают там как раз для того, чтобы экзамен не стал для вас проблемой.

Для сдачи экзамена вам нужно будет оплатить стоимость его прохождения. Сделать это можно в сервисном центре в специальном автомате, или на кассе. Стоимость экзамена – 13 гривен.

Затем вас пригласят в класс, где будут компьютеры с вопросами. Обычно в одном классе сдают экзамен до 20 человек. Когда экзаменатор объявит о начале экзамена, на вашем мониторе появится экзаменационный билет из 20 вопросов.

Экзамен сдан, если вы ответили верно на 18 вопросов из 20. Если вы допустили более трех ошибок – экзамен не сдан, и вы сможете повторить попытку не ранее чем через 10 календарных дней. Количество попыток на сдачу теоретического экзамена неограниченно.

Следующий шаг после успешной сдачи теоретического экзамена – подготовка к практическому экзамену. Здесь уже без автошколы и инструктора не обойтись. О практической подготовке мы расскажем вам в следующей части нашего материала.

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Подытоживая, можно сделать простой вывод – теоретический экзамен не станет для вас проблемой, если вы ответственно отнесетесь к подготовке. Также, не бойтесь задавать вопросы, если вам что-то непонятно. И самое главное – не волнуйтесь. Теоретический экзамен, хоть и важный, однако не очень сложный шаг на пути к водительскому удостоверению. Даже если не удастся успешно сдать его с первого раза, помните, что у вас неограниченное количество попыток.