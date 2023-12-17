Теоретичний іспит в сервісному центрі – обов’язкова процедура на шляху до омріяного водійського посвідчення. Однак, щоб вивчити, і найголовніше – зрозуміти сенс всіх пунктів правил дорожнього руху, потрібно витратити чимало зусиль.

Ідеальне знання правил дорожнього руху не менш важливе, аніж добрі водійські навички. Адже знання теорії допомагає уникнути чи попередити більшість аварійних ситуацій на дорогах чи вулицях міста.

Зараз у кандидатів у водії є дві можливості опанувати теоретичну частину ПДР: вивчити її самостійно або в стінах будь-якої автошколи. Однак найефективніший метод – поєднати обидва шляхи.

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Вчити теорію самостійно іноді складно, однак хороша новина в тому, що це – безплатно. Наразі у вільному доступі є безліч додатків для вивчення ПДР України онлайн. Обираючи один з них, звертайте увагу, яка саме редакція посібника з правил дорожнього руху використовується. Вона повинна бути актуальною, бо досить часто до правил вносять поправки.

Найлегший, і можливо, найпростіший спосіб – використовувати додаток, який рекомендує Головний сервісний центр МВС України. Це досить зручно, і до того ж сайт Головного сервісного центру вам ще знадобиться трохи згодом.

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На головній сторінці сайту ГСЦ МВС є розділ з назвою “Пройти тест на знання ПДР”. Натискаючи за прямим посиланням, ви одразу ж потрапляєте на офіційні тести з правил дорожнього руху. Тобто, точно такі ж питання вас чекатимуть на іспиті в сервісному центрі. Також застосунок зручний тим, що можна вчити питання по темах, опрацьовувати свої помилки, та є перелік найбільш поширених помилок, які допускають початківці під час іспиту.

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Не менш важливою складової теоретичної частини є дорожні знаки. Їх перелік і значення теж можна знайти в відкритому доступі. Є безліч варіантів як тестів, так і простого матеріалу з цієї теми. Тому, тут кожен зможе обрати те, що захоче.

Обираючи варіант навчатись в автошколі, ви матимете змогу отримати будь-які відповіді з тієї, чи іншої теми від кваліфікованих спеціалістів, тому не бійтеся ставити будь-які запитання. Зазвичай вчителі автошкіл відповідально ставляться до знань своїх учнів, тож готові пояснювати матеріал й давати поради, поки ви його не засвоїте.

Однак, все ж варто розуміти, що навчання в автошколі не проходить в індивідуальному порядку, й зазвичай фахівці працюють одразу з групою людей, а заняття проходять у вигляді лекцій. Такий формат може бути не дуже зручним, бо лекції відвідувати потрібно, а в наших реаліях часу на це може не вистачити.

Також варто розуміти, що навчання в автошколі коштує грошей, і вартість може напряму залежати від місця, де ви проживаєте. Саме тому, обираючи автошколу вам потрібно спершу з’ясувати ціну питання і переглянути відгуки.

Навіть навчаючись в автошколі, буде корисно опановувати матеріал за допомогою тестів в інтернеті. Саме тому, з власного досвіду ми радимо вам комбінувати ці два методи вивчення теорії. Таким чином ви зможете не тільки “завчити”, але й зрозуміти суть правил дорожнього руху.

Коли період навчання в автошколі завершився, або якщо ви навчались самостійно і відчули що готові до іспиту, вам потрібно обрати сервісний центр. Під час воєнного стану іспити приймають обмежена кількість територіальних сервісних центрів. Ознайомитись з переліком наявних також можна на сайті ГСЦ МВС в розділі “Як стати водієм”.

Зареєструватись на іспит також можна двома шляхами. Перший: за допомогою електронного запису, знову ж таки, на сайті головного сервісного центру. В розділі “E-запис”, вам потрібно обрати спосіб підтвердження своєї особи, надати дозвіл на обробку персональних даних, обрати найближчий СЦ, зручний для вас день та час. Далі залишається зберегти талон, та з’явитись у відповідну дату та час в приміщення сервісного центру, який ви обрали.

Так само отримати талон можна в приміщенні сервісного центру. Для цього там є спеціальний автомат. Однак, в деякі дні може не пощастити й вільних талонів може не залишитись.

На теоретичний іспит потрібно мати з собою пакет документів: оригінал паспорта, ідентифікаційний код та медичну довідку про надання права на керування транспортним засобом.

Коли ви впорались з усім і вже перебуваєте в приміщенні сервісного центру в очікуванні вашої черги, намагайтесь не нервувати. Трапляється, що у відповідний час ваш талон не називають – це нормально. Іноді через великий обсяг охочих черга трошки затримується.

Коли номер вашого талона оголосять на спеціальному екрані, вам потрібно підійти до столу з номером, який зазначать у повідомлені, і надати перелік документів. Далі ви отримаєте чіткі інструкції від працівника сервісного центру. Не цурайтесь запитувати щось у працівників – вони такі ж люди як і ви, і працюють там як раз для того, аби іспит не став для вас проблемою.

Для складання іспиту вам потрібно буде сплатити вартість його проходження. Зробити це можна у сервісному центрі в спеціальному автоматі, чи на касі. Вартість іспиту – 13 гривень.

Потім вас запросять у клас, де будуть комп’ютери з питаннями. Зазвичай в одному класі складають іспит до 20 людей. Коли екзаменатор оголосить про початок іспиту, на вашому моніторі з’ явиться екзаменаційний білет з 20 питань.

Іспит складено, якщо ви відповіли вірно на 18 питань з 20. Якщо ви припустились більш ніж трьох помилок – іспит не складено, і ви зможете повторити спробу не раніше ніж через 10 календарних днів. Кількість спроб на складання теоретичного іспиту необмежена.

Наступний крок після успішного складання теоретичного іспиту – підготовка до практичного іспиту. Тут вже без автошколи та інструктора не обійтись. Про практичну підготовку ми розповімо вам в наступній частині нашого матеріалу.

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Підсумовуючи, можна зробити простий висновок – теоретичний іспит не стане для вас проблемою, якщо ви відповідально поставитесь до підготовки. Також, не бійтесь ставити питання, якщо вам щось незрозуміло. І найголовніше – не хвилюйтесь. Теоретичний іспит, хоч і важливий, проте не дуже складний крок на шляху до водійського посвідчення. Навіть якщо не вдасться успішно скласти його з першого разу, пам’ятайте, що у вас необмежена кількість спроб.