Британцю Дону Мітчеллу скоро виповниться 100 років, він керує автомобілем понад 50 років.

Дон Мітчелл, який незабаром відсвяткує столітній ювілей, долає вікові бар’єри та руйнує стереотипи, демонструючи свою пристрасть до водіння. Чоловік, є прикладом ідеї, що вік — це лише цифра, коли мова заходить про здійснення мрій, особливо тих, які обертаються навколо свободи та дороги.

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Повернення Дона на місце водія почалося, коли він неохоче відмовився від своїх водійських прав у віці 94 років через проблеми безпеки. Після п’яти десятиліть водіння автомобіля розставання зі своїм заповітним привілеєм стало для нього важким моментом. Однак доля приготувала Дону приємний сюрприз завдяки ініціативі «Разом ми можемо» британської компанії Yorkare Homes.

Унікальна пригода Дона за кермом розгортається за допомогою програми Young Driver – схеми водіння, яка в основному розроблена для осіб віком до 17 років. Працюючи на приватних майданчиках по всій країні, Young Driver пропонує молодим учням безпечний і захоплюючий спосіб навчитися водінню. Дослідження показали, що такий ранній досвід відповідального водіння знижує рівень аварій серед водіїв, які нещодавно отримали права.

Примітно, що Young Driver не встановлює верхнього вікового обмеження, вітаючи людей будь-якого віку, які бажають повернутися на місце водія. З 1,3 мільйона уроків, проведених за останні 14 років, Дон Мітчелл є найстаршим учасником на сьогоднішній день. Його подорож привела його до транспортної школи в Леконфілді поблизу Беверлі, де йому довірили автомобіль Vauxhall Corsa – британський еквівалент Opel Corsa – обладнаний подвійним керуванням, а на пасажирському сидінні сидів кваліфікований інструктор.

«Я був радий знову сісти за кермо, мені було розбито серце, коли я відмовився від прав. Моїм улюбленим автомобілем, на якому я коли-небудь їздив, був Morris Minor, це був чудовий автомобіль, і я міг його повністю обслуговувати самостійно. Завдяки цьому зрештою я продав машину дорожче, ніж купив», — пояснив Дон. «Мені здається, я все ще їздив досить безпечно в 94 роки, але настає момент, коли від цього потрібно відмовитися. Було чудово переконатися, що я не забув усі свої навички водіння – і, як і під час їзди на велосипеді, все повертається до тебе».