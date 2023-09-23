Британцу Дону Митчеллу скоро исполнится 100 лет, он управляет автомобилем более 50 лет.

Дон Митчелл, который в скором времени отпразднует столетний юбилей, преодолевает вековые барьеры и разрушает стереотипы, демонстрируя свою страсть к вождению. Человек является примером идеи, что возраст — это лишь цифра, когда речь заходит об осуществлении мечтаний, особенно тех, которые вращаются вокруг свободы и дороги.

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Возвращение Дона на место водителя началось, когда он неохотно отказался от своих водительских прав в возрасте 94 лет из-за проблем безопасности. После пяти десятилетий вождение автомобиля расставание со своей заветной привилегией стало для него трудным моментом. Однако судьба приготовила Дону приятный сюрприз благодаря инициативе «Вместе мы можем» британской компании Yorkare Homes.

Уникальное приключение Дона за рулем разворачивается с помощью программы Young Driver – схемы вождения, которая в основном разработана для лиц младше 17 лет. Работая на частных площадках по всей стране, Young Driver предлагает молодым ученикам безопасный и увлекательный способ научиться вождению. Исследования показали, что столь ранний опыт ответственного вождения снижает уровень аварий среди водителей, недавно получивших права.

Примечательно, что Young Driver не устанавливает верхнего возрастного ограничения, приветствуя людей всех возрастов, желающих вернуться на водительское место. Из 1,3 миллионов уроков, проведенных за последние 14 лет, Дон Митчелл является старейшим участником на сегодняшний день. Его путешествие привело его в транспортную школу в Леконфилде близ Беверли, где ему доверили автомобиль Vauxhall Corsa – британский эквивалент Opel Corsa – оборудованный двойным управлением, а на пассажирском сиденье сидел квалифицированный инструктор.

«Я был рад снова сесть за руль, мне было разбито сердце, когда я отказался от прав. Моим любимым автомобилем, на котором я когда-либо ездил, был Morris Minor, это был отличный автомобиль, и я мог его полностью обслуживать самостоятельно. Благодаря этому я продал машину дороже, чем купил», — объяснил Дон. «Мне кажется, я все еще ездил достаточно безопасно в 94 года, но наступает момент, когда от этого нужно отказаться. Было отлично убедиться, что я не забыл все свои навыки вождения – и, как и во время езды на велосипеде, все возвращается к тебе».