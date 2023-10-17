Сдать практический экзамен за соседа. На такую авантюру пошел житель Ровенской области, чтобы помочь товарищу получить водительское удостоверение.

В сервисный центр МВД Ровно обратился житель одного из сел Ровенского района, чтобы сдать практический экзамен по вождению. Конечно, подготовился как следует: паспорт, идентификационный номер, медицинская справка. Но вот досада, вместо своих документов взял соседские. Ведь имел благие намерения: выручить знакомого.

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Администраторы сразу заподозрили неладное, взглянув только на фото в паспорте. И хотя мужчина пытался доказать, что за 8 лет немного изменился на лице и фотография уже древняя, однако все же пришлось общаться с полицией.