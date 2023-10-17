Скласти практичний іспит за сусіда. На таку авантюру пішов житель Рівненщини, аби допомогти товаришеві отримати посвідчення водія.

До сервісного центру МВС Рівного звернувся мешканець одного із сіл Рівненського району, аби здати практичний іспит з водіння. Звісно, підготувався як слід: паспорт, ідентифікаційний номер, медична довідка. Та от прикрість, замість своїх документів узяв сусідські. Бо ж мав благі наміри: виручити знайомого.

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Адміністратори відразу запідозрили щось неладне, глянувши лише на фото в паспорті. Й хоча чоловік намагався довести, що за 8 років трохи змінився на обличчі та й світлина вже давня, проте все ж довелося спілкуватися з поліцією.