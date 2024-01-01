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ТОП-10 нових авто в Україні за перше півріччя 2024: рейтинг

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто.
Складено рейтинг найпопулярніших нових авто - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo25 липня, 11:15
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Це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

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До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:

  1. Renault Duster - 3324 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 2276 од.;
  3. Volkswagen iD.4 - 1072 од.;
  4. Mazda CX5 - 876 од.;
  5. Kia Sportage - 843 од.;
  6. Hyundai Tucson - 653 од.;
  7. Toyota Camry - 601 од.;
  8. Suzuki SX4 - 580 од.;
  9. Skoda Kodiaq - 552 од.;
  10. Volkswagen Touareg - 552 од.
#Автобізнес #Новини