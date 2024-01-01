ТОП-10 нових авто в Україні за перше півріччя 2024: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
Посилання скопійовано!
25 липня, 11:15
0
0 хв
РЕКЛАМА
Це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.
Читайте також: Найпопулярніші вживані авто з США в Україні: рейтинг
До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:
- Renault Duster - 3324 од.;
- Toyota RAV-4 - 2276 од.;
- Volkswagen iD.4 - 1072 од.;
- Mazda CX5 - 876 од.;
- Kia Sportage - 843 од.;
- Hyundai Tucson - 653 од.;
- Toyota Camry - 601 од.;
- Suzuki SX4 - 580 од.;
- Skoda Kodiaq - 552 од.;
- Volkswagen Touareg - 552 од.