ТОП-10 нових авто в Україні за перше півріччя 2024: рейтинг

Це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

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