Укр
Ру

Найпопулярніші вживані авто з США в Україні: рейтинг

Кожен п’ятий ввезений в Україну вживаний автомобіль це "биток" з США. Середній вік таких авто – шість років.
Найпопулярніші авто з США: рейтинг - Auto24

Tesla Model 3

Посилання скопійовано!
Євген Гудущан
logo17 травня, 11:02
logo0
logo0 хв

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у квітні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: США ввели 100% мито для китайських електромобілів

У порівнянні з квітнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі. Найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі – 34%. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model 3 - 408 од.;
  2. Tesla Model Y - 313 од.;
  3. Ford Escape - 246 од.;
  4. Jeep Cherokee - 232 од.;
  5. Volkswagen Passat - 210 од.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 6 років.

#Новини #Автобізнес #Авто зі США #Вживані авто

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ