Найпопулярніші вживані авто з США в Україні: рейтинг

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у квітні вживаних авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з квітнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі. Найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі – 34%. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 408 од.; Tesla Model Y - 313 од.; Ford Escape - 246 од.; Jeep Cherokee - 232 од.; Volkswagen Passat - 210 од.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 6 років.