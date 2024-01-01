Самые популярные подержанные авто из США в Украине: рейтинг

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с апрелем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое. Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили – 34%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 - 408 ед.; Tesla Model Y - 313 ед.; Ford Escape - 246 ед.; Jeep Cherokee - 232 ед.; Volkswagen Passat - 210 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 6 лет.