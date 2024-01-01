Названы лучшие гибридные авто 2024 года: перечень плагин- и обычных гибридов

Кроме этого, гибриды также имеют коммерческий успех, ведь их показатель продаж по всему миру постепенно растет. Сейчас на рынке гибридов существуют десятки моделей, поэтому в этом рейтинге собраны лучшие из них.

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BMW 5 Series

Седан от немецкого производителя способен покрыть потребности большинства покупателей, ведь доступен сразу в двух плагин-гибридных версиях: 530e с четырехцилиндровым двигателем и запасом хода исключительно на электричестве до 100 км и 550e с шестицилиндровым мотором B58, который подойдет для любителей активной езды.

Mercedes-Benz C300e

В то же время модель от Mercedes-Benz подойдет для тех, кто ищет повышенный комфорт и большой запас хода на электричестве, который у C300e составляет 160 км по циклу WLTP. Силовая установка C300e состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электродвигателя мощностью 127 л.с.

Общая мощность составляет 308 "лошадок" и этого достаточно, чтобы автомобиль мог достичь 100 км/ч всего за 6,1 секунды. К слову, авто доступно как в кузове седан, так и в версии универсал.

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Toyota Corolla

Corolla является представителем так называемых "самозарядных" гибридов, поэтому подойдет людям, которые предпочитают, чтобы их автомобильная жизнь была простой и которым нужен экономный автомобиль, который не придется подключать к электросети. 1,8-литровый гибрид будет регулярно демонстрировать расход на уровне 3,5-4 литра/100 км, что понравится большинству водителей.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid

C-HR был разработан, чтобы удовлетворить растущий спрос на кроссоверы. Выпущенная в 2016 году, эта привлекательная модель показала хорошие результаты продаж в своем первом поколении и недавно состоялся дебют ее второй генерации. Кроссовер доступен с 1,8 и 2,0-литровыми гибридными силовыми агрегатами с "самозарядкой".

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Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid 1.5 TSI eHybrid

Volkswagen Golf предлагает отличный запас хода на электричестве до 140 км и мощность в 201 лошадиную силу, что делает его одним из лучших плагин-гибридов среди хэтчбеков. Несмотря на небольшие размеры, модель предлагает отличное пространство в салоне, отличную управляемость и вместительный багажник объемом 273 литра.