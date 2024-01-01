Найпопулярніші пікапи в Україні: рейтинг

Посилання скопійовано!
29 липня, 10:50
0
0 хв
РЕКЛАМА
У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, інформує УкрАвтопром.
Читайте також: Тест-драйв Peugeot Landtrek: зухвалий новачок
Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи. Найпопулярнішим пікапом у І півріччі був Peugeot Landtrek.
У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:
- Peugeot Landtrek - 397 од.;
- Mitsubishi L200 - 361 од.;
- Toyota Hilux - 341 од.;
- Ford Ranger - 79 од.;
- Isuzu D-Max - 61 од.