Найпопулярніші пікапи в Україні: рейтинг

У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, інформує УкрАвтопром.

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Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи. Найпопулярнішим пікапом у І півріччі був Peugeot Landtrek.

У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили: