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Найпопулярніші пікапи в Україні: рейтинг

В Україні зростає попит на нові пікапи. Основні покупці: силові структури.
Названі найпопулярніші нові пікапи в Україні - Auto24
Євген Гудущан
logo29 липня, 10:50
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У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, інформує УкрАвтопром.

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Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи. Найпопулярнішим пікапом у І півріччі був Peugeot Landtrek.

У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:

  1. Peugeot Landtrek - 397 од.;
  2. Mitsubishi L200 - 361 од.;
  3. Toyota Hilux - 341 од.;
  4. Ford Ranger - 79 од.;
  5. Isuzu D-Max - 61 од.
#Автобізнес #Новини