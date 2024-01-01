Как изменились цены на подержанные автомобили в Украине: анализ за последний год

Самая высокая активность продавцов за прошедшие 12 месяцев наблюдалась в октябре 2023 года, тогда было размещено 266,8 тыс. объявлений. Наименьшая активность зафиксирована в июне и июле 2024-го: 209,7 тыс., и 202,8 тыс. объявлений соответственно.

Обычно конец лета имеет наименьшую бизнес-активность, которая касается и частных продаж автотранспорта. Однако на этот раз в августе количество объявлений увеличилось до 220,7 тысячи, сообщают в Институте исследований авторынка. Возможно, желающие продать свои автомобили в июле на фоне слухов о введении дополнительного налога на авто, решили их придержать. А теперь, после отмены этих слухов, вернулись к их продаже.

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В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2,1 миллиарда. За год доля самых доступных автомобилей, которая составляет масс-маркет украинской "вторички" (цена в предложении до $8 тыс.), выросла с 64,5% до 65,2%.

Зато уменьшилась доля дорогих (как для украинского рынка) легковушек, ценой более $20 тысяч: сейчас их предлагают 8,5%, при, том, что в прошлом году доля таких составляла 9,2%.

В первом полугодии 2024 года сеть заправок AMIC ENERGY уплатила в бюджеты всех уровней года почти 1,2 млрд грн. Это один из крупнейших показателей по уплате налогов среди отечественных сетей автозаправок. Сегодня AMIC ENERGY продолжает свою миссию содействия экономическому развитию и укреплению обороноспособности Украины. Узнать больше о компании и ее проектах можно по ссылке. Рекламная информация

То есть на рынке продолжается увеличение предложений с дешевыми автомобилями, и сокращается предложение с более дорогими. Стоит отметить, что эта тенденция стала, и наблюдается достаточно давно.

Несмотря на влияние ряда внешних факторов на авторынок, средняя цена на нем остается третий месяц без изменений, на уровне $5500. Фактически она вернулась к значениям, которые наблюдались год назад.

Средняя цена предложений на интернет-рынке. Графік Інституту досліджень авторинку.

Если анализировать уровень цен в зависимости от типа силовой установки, то самую низкую среднюю цену, которая по итогам августа составляет $2500, имеют легковушки с газобаллонным оборудованием. За год средняя цена в этом сегменте снизилась на $500.

Самый массовый на рынке сегмент – бензиновые автомобили – занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5300, на $100 меньше, чем месяцем ранее, однако в целом, несмотря на незначительные колебания в течение прошлых периодов, средняя цена здесь остается стабильной.

Средние цены в отдельных подсегментах. Графік Інституту досліджень авторинку.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7500, что незначительно меньше, чем год назад, когда предложение составляло $7700. Все три только что описанные сегменты (которые одновременно самые массовые на вторичном рынке) были достаточно стабильными по показателю средней цены с августа-2023 по август текущего года.

Небольшой сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) показал рост средней цены, уровень которой сейчас $13 000, что на целую тысячу больше, чем месяцем ранее, однако на немалые $4 тыс. меньше, чем год назад. Небольшое количество "гибридных" авто в продаже - главная причина таких значительных скачков средней цены в данном сегменте.

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И о сегменте электромобилей: длительное снижение средней цены, уровень которой сейчас $15 300, изменилось на ее увеличение. Месяцем ранее это значение было на $300 меньше. Уверенно сказать о том, это уже выход из "ценовой ямы" для сегмента, или только следствие повышенного спроса, станет возможно через несколько месяцев, когда станет понятно, какую форму принимает кривая, показывающая цены на электромобили на этой диаграмме.

Справка Авто24

Вычисления, которые приведены далее, сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины. Учитывая то, что цены в объявлениях напрямую зависят от принципа рыночного равновесия (то есть когда запрос продавца должен соответствовать ожиданиям покупателя, чтобы товар был продан в разумный срок), а также то, что эти же цены формируются под влиянием ряда внешних факторов, их можно использовать для аналитики рынка как индикаторные величины, демонстрирующие или объясняющие состояние дел в определенный момент, или объясняющие влияние на рынок внешних факторов.