Tesla Model 3 теряет в цене больше всего из всех автомобилей

За прошлый год цены на подержанные электромобили возрастом от одного до пяти лет упали на 25%. Средняя цена подержанного электромобиля в США сейчас составляет 27 000 долларов США, что значительно ниже, чем средняя цена подержанных автомобилей на бензине и гибридов.

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Электромобили обесцениваются гораздо быстрее, чем их бензиновые и гибридные аналоги. Эта тенденция появилась после стремительного снижения цен Tesla в прошлом году, и это спровоцировало ценовое изменение, которое вызывает волнение и беспокойство. Но давайте сейчас сосредоточимся на преимуществах.

Более низкая стоимость перепродажи электромобилей означает, что вы можете приобрести высокотехнологичный современный подержанный электромобиль по более низкой цене, чем средняя цена подержанного гибридного или автомобиля с традиционным двигателем.

Автомобильная исследовательская компания iSeeCars на этой неделе опубликовала исследование, объясняя динамику рынка подержанных электромобилей в США. Исследование показало, что цены на такие автомобили, как Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV, упали в шесть раз больше, чем бензиновые автомобили за последние 12 месяцев.

Подержанные электромобили потеряли 24,7% своей стоимости с сентября 2023 года, по сравнению с 6% для подержанных гибридов и 4,4% для подержанных бензиновых автомобилей. Это согласно набору данных, который включал 1,6 миллиона подержанных автомобилей в возрасте от одного до пяти лет, проданных в период с августа 2023 по 2024 год.

"Существенное падение цен на электромобили за последний год, похоже, привело их в соответствие со спросом, причем количество дней на рынке подержанных электромобилей сегодня значительно ниже, что отражает высокие темпы продаж по сравнению с прошлым годом", - сказал Карл Брауэр, исполнительный директор iSeeCars.

Брауэр добавил, что падение цен, которое мы наблюдаем сейчас, не такое резкое, как раньше. Цены на подержанные электромобили упали на 30-40% в конце 2023 года и в начале 2024 года. 25% указывают на то, что ситуация немного выравнивается. Средняя стоимость подержанного электромобиля сейчас составляет 27 000 долларов. Ожидается, что он стабилизируется на уровне около 25 000 долларов США - цена, которую многие автопроизводители пытаются достичь своими моделями следующего поколения.

Это привело к тому, что подержанные электромобили были на рынке в среднем 55,3 дня в сентябре 2023 года до лишь 38,6 дня сейчас. Это означает, что подержанные бензиновые автомобили, гибриды и электромобили теперь продаются одинаково.

Исследование также показывает, что спрос на гибриды остается стабильным, с меньшими колебаниями и падением цен, как на электромобили.

"Люди, которые ждут выгодного предложения на подержанный электромобиль, были вознаграждены за свое терпение", - сказал Брауэр. "Если вы купили подержанный электромобиль год назад, вы, видимо, купили слишком рано, но по сегодняшним ценам подержанный электромобиль начинает иметь смысл - если предположить, что ваш образ жизни и потребности транспортного средства соответствуют преимуществам и ограничениям электромобиля".

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Итак, какие модели являются главными в этом тренде? Средняя цена Tesla Model 3 сейчас составляет около 26 000 долларов, что на 8 500 долларов меньше, чем годом ранее. Средняя цена Kia Niro EV составляет примерно 22 000 долларов, примерно на 6 000 долларов меньше, чем в прошлом году. Скромный Nissan Leaf сейчас стоит 16 000 долларов, примерно на 4 000 долларов меньше, чем 12 месяцев назад. Среди других известных недорогих подержанных вариантов – Chevy Bolt EV и Jaguar I-Pace.