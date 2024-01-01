Tesla Model 3 втрачає в ціні найбільше з усіх автомобілів

За минулий рік ціни на вживані електромобілі віком від одного до п’яти років впали на 25%. Середня ціна вживаного електромобіля в США зараз становить 27 000 доларів США, що значно нижче, ніж середня ціна вживаних автомобілів на бензині та гібридів.

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Електромобілі знецінюються набагато швидше, ніж їхні бензинові та гібридні аналоги. Ця тенденція з’явилася після стрімкого зниження цін Tesla минулого року, і це спровокувало цінову зміну, яка викликає хвилювання та занепокоєння. Але давайте зараз зосередимося на перевагах.

Нижча вартість перепродажу електромобілів означає, що ви можете придбати високотехнологічний сучасний вживаний електромобіль за нижчою ціною, ніж середня ціна вживаного гібридного або автомобіля з традиційним двигуном.

Автомобільна дослідницька компанія iSeeCars цього тижня опублікувала дослідження, пояснюючи динаміку ринку вживаних електромобілів у США. Дослідження показало, що ціни на такі автомобілі, як Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric і Kia Niro EV, впали в шість разів більше, ніж бензинові автомобілі за останні 12 місяців.

Вживані електромобілі втратили 24,7% своєї вартості з вересня 2023 року, порівняно з 6% для вживаних гібридів і 4,4% для вживаних бензинових автомобілів. Це згідно з набором даних, який включав 1,6 мільйона вживаних автомобілів віком від одного до п’яти років, проданих у період з серпня 2023 по 2024 рік.

«Істотне падіння цін на електромобілі за останній рік, схоже, привело їх у відповідність із попитом, причому кількість днів на ринку вживаних електромобілів сьогодні значно нижча, що відображає вищі темпи продажів порівняно з минулим роком», — сказав Карл Брауер, виконавчий директор iSeeCars.

Брауер додав, що падіння цін, яке ми спостерігаємо зараз, не таке різке, як раніше. Ціни на вживані електромобілі впали на 30-40% наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. 25% вказують на те, що ситуація трохи вирівнюється. Середня вартість вживаного електромобіля зараз становить 27 000 доларів. Очікується, що він стабілізується на рівні близько 25 000 доларів США — ціна, яку багато автовиробників намагаються досягти своїми моделями наступного покоління.

Це призвело до того, що вживані електромобілі були на ринку в середньому 55,3 дня у вересні 2023 року до лише 38,6 дня зараз. Це означає, що вживані бензинові автомобілі, гібриди та електромобілі тепер продаються однаково.

Дослідження також показує, що попит на гібриди залишається стабільним, з меншими коливаннями та падінням цін, як на електромобілі.

«Люди, які чекають вигідної пропозиції на вживаний електромобіль, були винагороджені за своє терпіння», — сказав Брауер. «Якщо ви купили вживаний електромобіль рік тому, ви, мабуть, купили занадто рано, але за сьогоднішніми цінами вживаний електромобіль починає мати сенс — якщо припустити, що ваш спосіб життя та потреби транспортного засобу відповідають перевагам і обмеженням електромобіля».

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Отже, які моделі є головними в цьому тренді? Середня ціна Tesla Model 3 зараз становить близько 26 000 доларів, що на 8 500 доларів менше, ніж роком раніше. Середня ціна Kia Niro EV становить приблизно 22 000 доларів, приблизно на 6 000 доларів менше, ніж минулого року. Скромний Nissan Leaf зараз коштує 16 000 доларів, приблизно на 4 000 доларів менше, ніж 12 місяців тому. Серед інших відомих недорогих вживаних варіантів – Chevy Bolt EV і Jaguar I-Pace.