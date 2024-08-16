Як виглядає найдешевша нова Tesla Model 3 з тканинним салоном

Електромобілі Tesla завжди критикують за мінімалістичність інтер’єру, однак навіть на найдешевшій своїй моделі Model 3 компанія завжди робила салони з екошкіри – чорної чи навіть білої. Тож випуск бюджетної модифікації з тканинним салном – справді подія для прихильників марки.

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Наразі ця модель доступна лише в Мексиці, але в разі успіху може бути на інших ринках.Таким чином, якщо в конфігураторі для Мексики вибрати Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive, то буде саме такий, “бюджетний” салон, пише Electrek.

При замовленні цього найдешевшого варіанту більше немає вибору інтер'єру між чорним і білим. Замість цього є салон з текстильними сидіннями, а не веганською шкірою:

Окрім того, в цій Tesla відсутні деякі функції, які раніше були стандартними.

Наприклад, новий задній екран, який був представлений з оновленням моделі 3, тепер зник:

Кермо та сидіння з підігрівом також не включені. Незрозуміло, чи Tesla постачає інше кермо та сидіння, чи вони однакові, але з заблокованою функцією підігріву. Tesla робила це в минулому з сидіннями і мала функцію, яку можна було розблокувати за допомогою платного оновлення програмного забезпечення.

З оновленням Tesla також ввела підсвітку інтер'єру в Model 3. Бюджетна версія теж її має, але не кольорову, а монохромну.



Tesla також тепер пропонує акустичне скло лише на передніх вікнах, а не у всьому автомобілі.

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У Мексиці така версія коштує 749 000 песо. Після обмінного курсу та зняття ПДВ він еквівалентний приблизно 35 000 доларів, що на 4000 доларів дешевше, ніж поточна ціна Model 3 RWD в США, яка все ще має звичайний веганський шкіряний інтер'єр.