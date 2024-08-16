Как выглядит самая дешевая новая Tesla Model 3 с тканевым салоном

Электромобили Tesla всегда критикуют за минималистичность интерьера, однако даже на самой дешевой своей модели Model 3 компания всегда делала салоны из экокожи – черной или белой. Так что выпуск бюджетной модификации с тканевым салоном действительно стало событием для поклонников марки.

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В настоящее время эта модель доступна только в Мексике, но в случае успеха может быть на других рынках. Если в конфигураторе для Мексики выбрать Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive, то будет именно такой,“ бюджетный” салон, пишет Electrek.

При заказе этого дешевого варианта больше нет выбора интерьера между черным и белым. Вместо этого есть салон с текстильными сиденьями, а не веганской кожей:

Кроме того, в этой Tesla отсутствуют некоторые функции, которые раньше были стандартными.

Например, новый задний экран, который был представлен с обновлением модели 3, теперь исчез:

Руль и сиденье с подогревом также не включены. Непонятно, Tesla поставляет другой руль и сиденье, или они одинаковы, но с заблокированной функцией обогрева. Tesla делала это в прошлом с сиденьями и имела функцию, которую можно было разблокировать с помощью платного обновления программного обеспечения.

С обновлением Tesla также ввела подсветку интерьера в Model 3. Бюджетная версия тоже ее получила, но не цветную, а монохромную.



Tesla также теперь предлагает акустическое стекло только на передних окнах, а не во всем автомобиле.

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В Мексике такая версия стоит 749 тысяч песо. После обменного курса и снятия НДС он эквивалентен примерно 35 000 долларов, что на 4000 долларов дешевле, чем текущая цена Model 3 RWD в США, которая все еще имеет обычный веганский кожаный интерьер.