Кто хотел создать "убийцу Tesla", но не смог

Первая серийная модель от Tesla, то есть Roadster, не стала движущей силой революции на автомобильном рынке, уверены в Институте исследований авторынка. Ведь это был по сути бензиновый Lotus Elise, в котором вместо ДВС установили электропривод, а за сиденьями разместили "чемодан" с аккумуляторами.

Понятно, что желающих платить цену более $100 тыс. за электрифицированный Lotus было немного. Однако следующий автоомбиль, Model S, заставил всех посмотреть на вопрос электромобилизации по другому. Как старожилы рынка, так и новички решили быстренько подхватить заинтересованность покупателей машинами на батарейной тяге и даже превзойти творение Илона Маска.

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Вот десять марок, каждая из которых в свое время считалась (в собственных пресс-релизах, упоминаниях СМИ, среди аналитиков или просто автолюбителей) "убийцами Тесла". Однако по состоянию на сейчас ни одна из них по меньшей мере не находится в конкурентоспособной форме, чтобы полноценно бороться с Тесла за покупателей своей продукции.

1. Nikola

Этот производитель должен был бы стать главным конкурентом для Тесла в сегменте магистральных тягачей, предлагая альтернативу Tesla Semi. Старт был неплохой: представлено несколько выставочных электротраков (а также водородная версия), подписано соглашение о сотрудничестве с Iveco, создано массу скандалов. Более того, с 2014 года проект Nikola стал больше известен различными скандалами и сообщениями о махинациях, чем "живыми" машинами с выдающимися характеристиками. По крайней мере, из 209 электротягачей, которые находились в эксплуатации, пришлось отозвать все 209 из-за проблем с воспламенением батарей.

Электрический батарейный тягач Nikola Tre. Фото Nikola

Статус: Компания постоянно переносит даты начала "массового производства", к тому же столкнулась с серьёзными техническими, юридическими и финансовыми проблемами.

2. Faraday Future

Еще одна компания, которая взяла себе за название имя известного изобретателя из области электротехники. Майкл Фарадей - ученый, открывший явление электромагнитной индукции, которая лежит в основе работы современных электромоторов.

Компания Faraday Future показала несколько концепт-каров на выставках, в частности FFZERO1, который напоминал "Бэтмобиль". По всем ключевым параметрам (правда, "на бумаге") он опережал Tesla Model S. Затем показала концепт FF91.

Компания привлекла немалые инвестиции, получила налоговые льготы от американского правительства, строит собственный завод, однако до сих пор не вышла на рынок с серийной версией хотя бы одного электромобиля.

Концептуальный FFZERO1. Фото Faraday Future

Статус: Компания не смогла начать стабильное серийное производство из-за финансовых трудностей, а затем объявила о банкротстве.

3. Lucid Motors

В отличие от предыдущих начинаний, эту компанию все же можно назвать производителем, ведь она выпустила две модели (Lucid Air и Lucid 2), которые доступны для покупателей. Несколько машин даже присутствуют в Украине (9 шт. Air, рыночная цена от $100 тыс.).

Намерения основателей сделать все лучшим, чем у Тесла, привели к тому, что в конструкции авто использовались действительно лучшие по характеристикам компоненты, но одновременно и дороже. Что не позволило продукции достаточно успешно конкурировать с Tesla, которая уже тогда расширяла модельный ряд более доступными моделями.

Lucid AIR. Фото Lucid Motors

Статус: Продолжает функционировать, но имеет финансовые трудности и проблемы с расширением производства.

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4. Human Horizons (HiPhi)

Чуть ли не каждый репортаж с автошоу, где присутствовали китайские производители, содержал подборку фото или видео с автомобилями HiPhi. Подобно тому, как Tesla в начале своего существования, основатели Human Horizons взяли прицел на премиум-сегмент рынка, предложив роскошный, с современным дизайном и перенасыщенный электронными опциями кроссовер HiPhi X.

По информации ИДА, один такой автомобиль присутствует и в Украине. Кроме него есть еще два, HiPhi Z, который производитель отнес к отдельному классу - Digital Life GT. Эти машины должны конкурировать с премиальными электромобилями, предлагать больше, однако цены на них должны быть несколько ниже.

Далее было представлено еще несколько моделей, продажи статистически из года в год росли, однако суммарное их количество не превышало 10 тыс. авто в год. Что слишком мало, чтобы немалому предприятию выйти хотя бы на самоокупаемость, не то чтобы конкурировать с другими игроками рынка.

HiPhi Z - "Digital Life GT". Фото Human Horizons

Статус: Компания подала заявление о банкротстве в августе 2024 года.

5. Apple

Известный производитель компьютеров и смартфонов (а также другой электроники) официально вроде и не включался в гонку между производителями лучших электромобилей. Однако количество упоминаний о том, что Apple работает над собственным электромобилем (усиленное массой различных скетчей с видом будущего авто), свое время превышало все возможные уровни относительно того, что эта информация безосновательна.

К тому же есть некоторые подтверждения, что проект существовал, и назывался Titan, а главной его особенностью должно было бы стать полностью автономное вождение. Но, официально не было такого - официально и не произошло. Более того, говорят, что проект закрыли, а людей – уволили.

Один из многих неофициальных эскизов Apple Car. Фото без автора

Статус: Не выпустила ни одного серийного автомобиля, и планы на этот счет остаются неопределенными. Ходят слухи, что проект “Титан” закрыли.

6. Byton

Основателями этой компании в Гонконге были выходцы из BMW и Nissan, а электроникой должна была бы заниматься не менее известная фирма Foxconn. Поддержку проект получил даже от китайского правительства в виде "значительной" финансовой инвестиции, размер которой не разглашается, а также от государственного местного производителя FAW. Но дальше сделок и корпоративной возни дело не зашло. Многообещающий стартап успел лишь показать несколько выставочных концептов, и закрылся.

Концепт кроссовера M-Byte. Фото Byton

Статус: Компания прекратила деятельность из-за финансовых трудностей.

7. Fisker Automotive (Karma)

Первым авто на рынке от Fisker стал премиальный седан Karma, с гибридной силовой установкой PHEV, который имел немало технических инноваций и спортивный дизайн от Хенрика Фискера, автора экстерьера BMW Z8, Aston Martin DB9 и других известных моделей. Но проблемы с тяговыми аккумуляторами привели к уменьшению продаж, а впоследствии и к банкротству единственного поставщика этих АКБ, которому не удалось найти замену.

Следующая модель - полностью электрический кроссовер Ocean (несколько авто присутствуют в Украине), в котором тоже ставка сделана на дизайн и инновации, а также спортивные возможности отдельных версий, мощность которых достигает более 500 л.с. Модель имеет конкурентную цену и аккумуляторы от CATL. Однако и эта попытка столкнулась с рядом инцидентов, снова с силовым электричеством, и производство Ocean приостановили на "неопределенный срок".

Fisker Karma (PHEV). Фото Fisker

Статус: Хотя компания возрождена под названием Karma Automotive, она имеет ограниченное присутствие на рынке и находится на грани банкротства.

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8. Detroit Electric

Detroit Electric была основана в 1907 году и до 1939 года производила электромобили, которые в то время были достаточно популярными. Компания выпустила несколько тысяч авто, но из-за развития бензиновых машин и других факторов спрос на электромобили снизился, производство было свернуто.

В 2008 году бренд Detroit Electric был восстановлен усилиями Альберта Лама, бывшего руководителя Lotus Engineering. Компания объявила о планах выпуска современных электромобилей, позиционировавшихся как конкуренты Tesla. В 2013 году Detroit Electric анонсировала свой первый современный электромобиль - SP:01, двухместный спортивный автомобиль, построенный (как и Tesla Roadster) на базе Lotus Elise.

В свое время Альберт Лам лично посетил Украину и привез два выставочных экземпляра SP:01 во Львов для презентации в 2016 году. Еще не для продажи, а так, для усиления интереса аудитории к электромобилям. Однако, на этом миссия компании "зависла" - официального объявления о закрытии или банкротстве не было, как и не было серийных, доступных в открытой продаже электромобилей.

Тот же Lotus Elise, который сначала был электрифицирован Tesla, затем - Detroit Electric. Фото Detroit Electric

Статус: Несмотря на попытки возродить бренд, компания не смогла начать серийное производство электромобилей, основатели ищут инвесторов, будущее компании остается под вопросом.

9. Dyson

Известная британская компания, которая специализируется на производстве бытовой техники (так, эти невероятно дорогие, однако инновационные и стильные фены и пылесосы), анонсировала разработку электромобиля, который должен был стать серьезным конкурентом Tesla. Однако в 2019 году компания объявила, что прекращает проект из-за его невыгодности, так и не выведя автомобиль на рынок.

Dyson - автомобиль, не фен. Фото Dyson

Статус: Британская компания Dyson в 2019 году прекратила разработку своего электромобиля, объяснив это тем, что проект не является коммерчески жизнеспособным.

10. Rivian

R1T и R1S - модели, уже знакомы украинским ценителям электромобилей. Первый - пикап, второй, что более практично для наших условий - кроссовер. По украинским дорогам ездит уже 33 таких пикапа и 22 электрокроссовера, и это число еще может возрасти.

Конечно, если руководству компании удастся найти дополнительное финансирование и пересмотреть некоторые производственные моменты, ведь до сих пор на каждом проданном автомобиле фирма вместо прибыли теряла почти $40 тыс. Возможно, соглашение с Volkswagen, над которой сейчас ведутся переговоры, поможет этому производителю покинуть данный список. Хотя понятно, что при таких делах к "убийству Теслы", по крайней мере в ближайшее время, это точно не приведет.

Электрический пикап Rivian R1T. Фото Rivian

Статус: Компания продолжает функционировать и выпускает электромобили, но пока расходы превышают доходы, что постоянно ставит Rivian на грань выживания.

Выводы

И что в конце концов? Самый простой вывод мог бы выглядеть как "даже не пытайтесь - потому что разрешено только Tesla". Однако и этот американский производитель, которому удалось пережить на самом деле значительно больше своих "убийц", чем приведены в этом списке, не сразу занял мощные позиции на рынке. Со времени официального образования Tesla Motors в 2003 году, когда в ее составе еще не было Илона Маска, прошло 16 лет до момента, когда компания начала получать прибыль. Это уже имея массовые продажи четырех моделей - Model S, X, 3 и Y.

Десять историй, приведенных выше, скорее служат для того, чтобы сформировать понимание, из чего должен состоять успешный стартап, способный выйти на самоокупаемость, а дальше - стать прибыльным и конкурентоспособным.

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Прежде всего следует иметь проект, в котором будут учтены тенденции рынка и ожидания покупателей, которые будут соответствовать цене автомобиля. К этому же следует добавить какие-то персональные инновации, чтобы хоть чем-то отличаться от других. Но несмотря на то, что многие именитые основатели имели (на первый взгляд) замечательные проекты, этого оказалось мало.

Чтобы идея перешла на бумагу, из бумаги в металл, а дальше тиражировалась в достаточном количестве, нужны инвестиции. Простыми словами - деньги, много денег. При этом следует подчеркнуть, что большие деньги – это большая ответственность. Поэтому проект должен быть жизнеспособным, и это должно подтвердить как минимум несколько экспертов.

Рынок изменчив, как и вкусы покупателей. Если раньше без проблем можно было собрать аудиторию состоятельных клиентов, готовых покупать премиальные электромобили, сейчас акценты спроса смещаются к более доступным вариантам, которые еще и ко всему должны иметь цену, подобную аналогичным по классу авто с ДВС. Поэтому к первому пункту стоит добавить, что следует иметь не просто единственный (возможно и лучший по мнению создателя) проект, а несколько, модульных, которые можно было бы оперативно подстраивать под запросы рынка.

Кстати, сейчас первую массовую модель Tesla Model S можно купить (подержанную) в Украине по цене от $12 000. В десять раз меньше, чем она стоила в момент выхода на рынок, и когда за ней стояли очереди. И другие электромобили с пробегом тоже приблизились стоимостью к подобным по классу авто с ДВС.

Ведь кроме Теслы, которую почему-то постоянно кто-то хотел "убить", есть немало других производителей электромобилей, которые никого не вызывали на "дуэль", однако это не мешало им успешно конкурировать (и продолжать это делать) в сегменте авто на электротяге.