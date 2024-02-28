Apple отказалась от разработки электромобиля - одного из своих самых амбициозных проектов, на который было потрачено десятилетие упорной работы.

Решение о прекращении разработок электромобиля Apple под кодовым названием Project Titan принято главным операционным директором Джеффом Уильямсом (Jeff Williams) и вице-президентом Кевином Линчем (Kevin Lynch). Сегодня о нем были объявлены две тысячи сотрудников, вовлеченных в проект. Тем не менее, решение носит непубличный характер, и о нем известно благодаря источникам внутри компании.

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Руководители сообщили сотрудникам, что электромобильный проект сворачивается, а часть персонала будет переведена в подразделение искусственного интеллекта под руководством Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Теперь они сосредоточятся на разработках генеративных нейросетей, ставших для Apple более приоритетным направлением.

Однако в автомобильной команде Apple работало несколько сотен инженеров по аппаратному обеспечению и дизайнеров автомобилей. Чем дальше они будут заниматься, неясно. Как сообщает источник, ожидаются увольнения, но кого конкретно они коснутся, неизвестно. Сама Apple отказалась от комментариев.

Решение о прекращении работ над электромобилем стало сенсацией, поскольку в этот проект было вложено много времени и средств. Apple начала работу над машиной в 2014 году и инвестиции в ее создание превысили несколько миллиардов долларов. В конечном счете компания хотела создать полностью автономный электромобиль стоимостью около $100 000 с салоном, похожим на лимузин и голосовым управлением.

По словам источников Bloomberg, чиновники Apple приняли окончательное решение в последние недели. Ранее сообщалось, что разработка электромобиля забуксовала, и Apple рассматривает возможность отсрочить его выпуск до 2028 года с одновременным отказом от автопилота четвертого уровня. Тем не менее, это не позволило развеять сомнения в недостаточной маржинальности выхода на автомобильный рынок, и руководство решило в конце концов свернуть все разработки.