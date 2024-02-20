Подейкують, що зовсім незабаром компанія Apple презентує автомобіль власної розробки й згідно з нещодавно виявленим патентом, компанія планує перетворити окуляри віртуальної реальності Apple Vision Pro на автомобільну комп’ютерну систему.

Виробник iPhone створив екосистему гаджетів, де кожен пристрій пов’язаний один з одним. Так за допомогою Apple Watch можна розблокувати MacBook, чи передати файли по повітрю. З майбутньою появою Apple Car та дебютом Vision Pro на ринку, наступним очевидним кроком є зробити ці два продукти також частиною екосистеми Apple.

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Як зазначається, Apple вважає, що окуляри віртуальної реальності Vision Pro можна використовувати для керування автівкою. Патент описує, як гарнітура підтримуватиме рухи руками та інші рухи під час керування автомобілем.

Apple Vision Pro

Однак, важливою ремаркою є той факт, що Apple має дещо інше значення термінів “автомобіль” та “водій”. За чутками, в компанії розробляють Apple Car з революційною функцією автономного керування, яка зробить її автомобіль максимально безпечним. Враховуючи це, водій такого автомобіля має виконувати роль простого пасажира і йому не доведеться брати участі в процесі керування.

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Фактично, використання Vision Pro сприятиме створенню “вітальні на колесах” – автомобіля, салон якого слугуватиме місцем для роботи, ігор або перегляду фільмів, поки автомобіль самотужки їде до місця призначення.

Ну а поки автомобіль від Apple лише в розробці, власники електромобілів Tesla, які оснащені системою автономного водіння Tesla FSD, вже неодноразово були помічені за кермом в окулярах віртуальної реальності, чим обурили велику частку водіїв не лише у США, а й у цілому світі.