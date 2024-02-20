Поговаривают, что совсем скоро компания Apple презентует автомобиль собственной разработки и согласно недавно обнаруженному патенту, компания планирует превратить очки виртуальной реальности Apple Vision Pro в автомобильную компьютерную систему.

Производитель iPhone создал экосистему гаджетов, где каждое устройство связано друг с другом. Так с помощью Apple Watch можно разблокировать MacBook, или передать файлы по воздуху. С будущим появлением Apple Car и дебютом Vision Pro на рынке, следующим очевидным шагом является сделать эти два продукта также частью экосистемы Apple.

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Как отмечается, Apple считает, что очки виртуальной реальности Vision Pro можно использовать для управления автомобилем. Патент описывает, как гарнитура будет поддерживать движения руками и другие движения во время управления автомобилем.

Apple Vision Pro

Однако, важной ремаркой является тот факт, что Apple имеет несколько иное значение терминов "автомобиль" и "водитель". По слухам, в компании разрабатывают Apple Car с революционной функцией автономного управления, которая сделает ее автомобиль максимально безопасным. Учитывая это, водитель такого автомобиля должен выполнять роль простого пассажира и ему не придется участвовать в процессе управления.

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Фактически, использование Vision Pro будет способствовать созданию "гостиной на колесах" – автомобиля, салон которого будет служить местом для работы, игр или просмотра фильмов, пока автомобиль самостоятельно едет к месту назначения.

Ну а пока автомобиль от Apple только в разработке, владельцы электромобилей Tesla, которые оснащены системой автономного вождения Tesla FSD, уже неоднократно были замечены за рулем в очках виртуальной реальности, чем возмутили большую долю водителей не только в США, но и во всем мире.