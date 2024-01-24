Apple не удалось создать полностью беспилотный автомобиль. Первая версия Apple Car выйдет только в 2028 году.

Apple перешла к более простому и менее амбициозному дизайну Apple Car, чтобы вывести автомобиль на рынок, о чем сообщает Bloomberg.

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Сначала Apple хотела создать беспилотный автомобиль с полностью автономными возможностями, но сейчас разрабатывает электромобиль с меньшим количеством функций.

Теперь Apple сосредоточится на функциях помощи водителю, которые напоминают автопилот Tesla (система уровня 2+). Автономное вождение уровня 2 включает поддержку рулевого управления и торможения/ускорения, но водитель сохраняет контроль над автомобилем и должен быть внимательным.

График запуска Apple Car был скорректирован. Apple хотела представить автомобиль где-то в 2026 году, но теперь Apple планирует выпустить его не ранее 2028 года. По данным Bloomberg, это "поворотный момент" для Apple Car. Если компания не сможет выпустить электромобиль с таким набором функций, руководители могут серьезно пересмотреть существование проекта.

С тех пор, как Apple Car был запущен в разработку в 2014 году, проект несколько раз менялся и развивался. Слухи предполагали, что Apple вообще отказалась от автомобиля, сосредоточившись вместо этого на автономной системе, но, похоже, Apple придерживается планов выпуска полноценного автомобиля.

Руководитель Apple Watch Кевин Линч взял на себя управление проектом и работал с Тимом Куком над принятием новой стратегии после давления со стороны совета директоров Apple.