Apple не вдалося створити повністю безпілотний автомобіль. Перша версія Apple Car вийде тільки в 2028 році.

Apple перейшла до більш простого та менш амбітного дизайну Apple Car, щоб вивести автомобіль на ринок, про що повідомляє Bloomberg.

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Спочатку Apple хотіла створити безпілотний автомобіль із повністю автономними можливостями, але зараз розробляє електромобіль із меншою кількістю функцій.

Тепер Apple зосередиться на функціях допомоги водієві, які нагадують автопілот Tesla (система рівня 2+). Автономне водіння рівня 2 включає підтримку кермового керування та гальмування/прискорення, але водій зберігає контроль над автомобілем та повинен бути уважним.

Графік запуску Apple Car було скориговано. Apple хотіла представити автомобіль десь 2026 року, але тепер Apple планує випустити його не раніше 2028 року. За даними Bloomberg, це "поворотний момент" для Apple Car. Якщо компанія не зможе випустити електромобіль з таким набором функцій, керівники можуть серйозно переглянути існування проекту.

З того часу, як Apple Car був запущений у розробку в 2014 році, проект кілька разів змінювався та розвивався. Чутки припускали, що Apple взагалі відмовилася від автомобіля, зосередившись натомість на автономній системі, але, схоже, Apple дотримується планів випуску повноцінного автомобіля.

Керівник Apple Watch Кевін Лінч взяв на себе управління проектом і працював із Тімом Куком над ухваленням нової стратегії після тиску з боку ради директорів Apple.