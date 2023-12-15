Місце Apple CarPlay та Android Auto в автомобілях концерну займе програмне забезпечення власної розробки.

General Motors давно хоче замінити Apple CarPlay та Android Auto більш зручним та надійним софтом. Концерн ще навесні оголосив, що у його майбутніх електрокарах не буде цих технологій, проте зустрівся із широкою критикою від дилерів та клієнтів.

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У GM заявляли, що замінять їх власною системою, яка буде не гіршою. Тепер же з'явився новий аргумент: Apple CarPlay та Android Auto небезпечні, сказав в інтерв'ю Motor Trend глава відділу інформаційно-розважальних продуктів Тім Беббіт.

Apple CarPlay та Android Auto — технології, що дозволяють користуватися програмами з телефону на екрані автомобіля. Проте, за словами Бебіта, вони лише провокують водіїв більше користуватися смартфонами за кермом.

Справа в тому, що CarPlay та Android Auto працюють нестабільно і страждають від поганого з'єднання та повільного відгуку, сказав Беббіт. А коли виникають «глюки», водії вважають за краще не чекати відповіді, а беруть до рук телефони. Це відволікає їх від дороги і зводить нанівець саму мету цих програм.

Однак якщо вбудована виробником система досить хороша та функціональна, водіями не потрібно буде діставати телефон за кермом. Можливо, нею виявиться Ultifi – система, яка дебютує на електричному Chevrolet Blazer у 2024 році.

Вона отримає програми Google, включаючи Maps та Assistant, та голосове управління, завдяки чому зможе дзвонити та набирати повідомлення під диктовку. Зрозуміло, через Ultifi також можна буде керувати аудіосистемою та клімат-контролем. Не обійдеться і без платних послуг: GM має намір запропонувати різні підписки для користувачів Ultifi, про що було оголошено ще навесні. Відомо, що до 2030 року концерн сподівається заробляти на підписках до 25 мільярдів доларів на рік.