Китайський техногігант OPPO оголосив про створення свого софту, який працюватиме з автомобілями. Продукт отримає назву Carlink.

Китайська компанія стверджує, що Carlink дозволить автовиробникам оснащувати автомобілі цифровими ключами, що сьогодні втілюється провідними компаніями. Apple вже використовує таку функцію в партнерстві з BMW, а Samsung оновлює свої телефони для підтримки подібних систем.

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Китайський виробник телефонів заявляє, що вже працював з низкою автовиробників, щоб підготувати свою платформу до масового впровадження, і деякі компанії вже підтвердили, що встановлять її на своїх автомобілях. Залишається побачити, чи готова Carlink вийти за межі Китаю.