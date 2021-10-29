Китайский техногигант OPPO объявил о создании своего софта, который будет работать с автомобилями. Продукт получит название Carlink.

Китайская компания утверждает, что Carlink позволит автопроизводителям оснащать автомобили цифровыми ключами, что сегодня воплощается ведущими компаниями. Apple уже использует такую функцию в партнерстве с BMW, а Samsung обновляет свои телефоны для поддержки подобных систем.

Читайте также: Китайский концерн Great Wall хочет выкупить у Nissan завод в Испании

Китайский производитель телефонов заявляет, что уже работал с рядом автопроизводителей, чтобы подготовить свою платформу к массовому внедрению, и некоторые компании уже подтвердили, что установят ее на своих автомобилях. Остается увидеть, готова ли Carlink выйти за пределы Китая.