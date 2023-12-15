Место Apple CarPlay и Android Auto в автомобилях концерна займет программное обеспечение собственной разработки.

General Motors давно хочет заменить Apple CarPlay и Android Auto более удобным и надежным софтом. Концерн еще весной объявил, что в его будущих электрокарах не будет этих технологий, однако встретился с широкой критикой от дилеров и клиентов.

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В GM заявляли, что заменят их собственной системой, которая будет не хуже. Теперь же появился новый аргумент: Apple CarPlay и Android Auto опасны, сказал в интервью Motor Trend глава отдела информационно-развлекательных продуктов Тим Бэббит.

Apple CarPlay и Android Auto - технологии, позволяющие пользоваться приложениями с телефона на экране автомобиля. Однако, по словам Бебита, они лишь провоцируют водителей больше пользоваться смартфонами за рулем.

Дело в том, что CarPlay и Android Auto работают нестабильно и страдают от плохого соединения и медленного отклика, сказал Бэббит. А когда возникают "глюки", водители предпочитают не ждать ответа, а берут в руки телефоны. Это отвлекает их от дороги и сводит на нет саму цель этих программ.

Однако если встроенная производителем система достаточно хороша и функциональна, водителями не нужно будет доставать телефон за рулем. Возможно, ней окажется Ultifi – система, которая дебютирует на электрическом Chevrolet Blazer в 2024 году.

Она получит программы Google, включая Maps и Assistant, и голосовое управление, благодаря чему сможет звонить и набирать сообщения под диктовку. Разумеется, через Ultifi также можно будет управлять аудиосистемой и климат-контролем. Не обойдется и без платных услуг: GM намерен предложить различные подписки для пользователей Ultifi, о чем было объявлено еще весной. Известно, что к 2030 году концерн надеется зарабатывать на подписках до 25 миллиардов долларов в год.