Apple відмовилася від розробки електромобіля — одного зі своїх найамбіційніших проектів, на який було витрачено десятиліття наполегливої роботи.

Рішення про припинення розробок електромобіля Apple під кодовою назвою Project Titan прийнято головним операційним директором Джеффом Вільямсом (Jeff Williams) та віце-президентом Кевіном Лінчем (Kevin Lynch).

Сьогодні про нього було оголошено двом тисячам співробітників, залучених до проекту. Тим не менш, рішення носить непублічний характер, і про нього відомо завдяки джерелам усередині компанії.

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Керівники повідомили співробітників, що електромобільний проект згортається, а частину персоналу буде переведено до підрозділу штучного інтелекту під керівництвом Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Тепер вони зосередяться на розробках генеративних нейромереж, які стали для Apple пріоритетнішим напрямком.

Однак у автомобільній команді Apple працювало кілька сотень інженерів з апаратного забезпечення та дизайнерів автомобілів. Чим далі займатимуться вони, неясно. Як повідомляє джерело, очікуються звільнення, але кого конкретно вони торкнуться, невідомо. Сама Apple відмовилася від коментарів.

Рішення про припинення робіт над електромобілем стало сенсацією, оскільки в цей проект було вкладено багато часу та коштів. Apple почала роботу над машиною в 2014 році та інвестиції в її створення перевищили кілька мільярдів доларів. У кінцевому рахунку компанія хотіла створити повністю автономний електромобіль вартістю близько $100 000 із салоном, схожим на лімузин, та голосовим управлінням.

За словами джерел Bloomberg, високопосадовці Apple прийняли остаточне рішення в останні тижні. Раніше повідомлялося, що розробка електромобіля забуксувала, і Apple розглядає можливість відстрочити його випуск до 2028 року з одночасною відмовою від автопілота четвертого рівня. Тим не менш, це не дозволило розвіяти сумніви в недостатній маржинальності виходу на автомобільний ринок, і керівництво зрештою вирішило згорнути всі розробки.