В Китае создали молодежный электромобиль за 5 700 долларов

Как сообщает CarNewsChina, специальное издание получило название Youth Edition и его стоимость начинается с 40 800 юаней (5 700 долларов). Автопроизводитель заявляет, что запас хода электромобиля составляет 215 км.

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Автомобиль доступен в 5 ярких цветах: "молочно-абрикосовый кофе", "светло-желтый манго", "зеленый авокадо", "белый персиково-розовый" и "голубой ирис". Также молодежная версия отличается белой отделкой вокруг фар, номерных знаков и фонарей.

Салон не претерпел существенных изменений, однако теперь предлагается с двумя новыми вариантами отделки. Несмотря на это, новинка отличается от обычной модели наличием двух фронтальных подушек безопасности.

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Кроме того, в Youth Edition есть быстрая зарядка. Электромобиль оснащен батареей емкостью 17,3 кВт-ч, которую можно зарядить с 30 до 80% примерно за 35 минут. Мощность электромотора, установленного на задней оси, составляет 40 лошадиных сил и 92 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на отметке в 100 км/ч.