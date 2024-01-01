MG вскоре представит новый ZS

Как передает Carscoops, MG опубликовала первые тизеры второго поколения ZS. На кадрах заметно, что кроссовер получит новый язык дизайна бренда с массивной решеткой радиатора и узкими светодиодными фарами. В то же время задняя часть напоминает меньший MG3.

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Однако, модель имеет другую графику задних фонарей и защиту на бампере. Также заметно, что машина имеет две выхлопные трубы, но неясно, или они чисто декоративные, или настоящие. Изображений интерьера нет, однако эксперты ожидают, что салон будет выполнен из материалов лучшего качества.

Новый ZS будет использовать силовую установку Hybrid+, устанавливаемую в MG 3. Она представляет собой 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель на 102 л.с., электромотор, выдающий до 136 дополнительных "лошадей", трехступенчатой автоматической коробки передач и небольшой батареи с мощностью 1,83 кВт-ч. Общая мощность гибрида составит 194 лошадиных силы.

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Также новинка будет доступна в полностью электрической и бензиновой версиях, чтобы удовлетворить широкий круг покупателей.

Новый MG ZS будет представлен в Европе уже 28 августа. Вероятно, заказы будут открыты позже в этом месяце, а первые поставки ожидаются в октябре 2024 года.