Новый электрический минивэн от MG оказался копией другого китайского авто

Как передает Carscoops, MG поделилась тизерным видео новой электрической модели накануне ее дебюта в Индии. Однако, даже на затемненных кадрах электромобиль выглядит почти идентичным Wuling Baojun Cloud, которая продается в Китае с 2023 года.

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Очевидно, что модификация MG будет иметь только уникальный значок на бамперах. Электромобиль имеет длину в 4295 мм, а колесная база составляет 2700 мм. Несмотря на это, автопроизводитель говорит, что модель имеет просторный салон благодаря высокому кузову.

Основные особенности интерьера включают 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, панорамный люк, роскошные ромбовидные сиденья и ADAS, однако неизвестно, будет ли доступна эта технология в Индии.

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В Китае электромобиль доступен с батареями емкостью 37,9 кВт-ч и 50,6 кВт-ч, обеспечивающих прогнозируемый запас хода до 360 км или 460 км соответственно. Модель имеет один электромотор мощностью 136 л.с., который размещен на передней оси. Ожидается, что новинка от MG сохранит эти характеристики.

Baojun Cloud производится в Китае совместным предприятием SAIC-GM-Wuling. MG полностью принадлежит SAIC, благодаря чему британский бренд получил доступ к китайскому электромобилю. Эксперты Autocar India прогнозируют, что стоимость модели в Индии может начинаться от $23 884.