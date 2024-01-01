Новий електричний мінівен від MG виявився копією іншого китайського авто

Як передає Carscoops, MG поділилась тизерним відео нової електричної моделі напередодні її дебюту в Індії. Однак, навіть на затемнених кадрах електромобіль виглядає майже ідентичним Wuling Baojun Cloud, яка продається в Китаї з 2023 року.

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Очевидно, що модифікація MG матиме лише унікальний значок на бамперах. Електромобіль має довжину в 4295 мм, а колісна база становить 2700 мм. Попри це, автовиробник каже, що модель має просторий салон завдяки високому кузову.

Основні особливості інтер’єру включають 15,6-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, панорамний люк, розкішні ромбоподібні сидіння та ADAS, проте невідомо, чи буде доступна ця технологія в Індії.

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В Китаї електромобіль доступний з батареями ємністю 37,9 кВт-год й 50,6 кВт-год, що забезпечують прогнозований запас ходу до 360 км або 460 км відповідно. Модель має один електромотор потужністю 136 к.с., який розміщено на передній осі. Очікується, що новинка від MG збереже ці характеристики.

Baojun Cloud виробляється в Китаї спільним підприємством SAIC-GM-Wuling. MG повністю належить SAIC, завдяки чому британський бренд отримав доступ до китайського електромобіля. Експерти Autocar India прогнозують, що вартість моделі в Індії може починатись від $23 884.