MG готується до прем’єри нового покоління HS

Як передає Autocar, компанія MG опублікувала тизерне відео, на якому продемонструвала лінії кузова майбутньої новинки. Поточна версія кросовера перебуває на конвеєрі з 2018 року й отримала рестайлінг в 2020 році.

Читайте також: Стало відомо, яким буде нове покоління MG ZS

Тизер не розкриває детальної зовнішності моделі. Інсайдери зазначають, що нова генерація HS, фактично, є братом-близнюком китайського позашляховика Roewe RX5.

Проте, кросовер від MG матиме агресивніші бампери, решітку радіатора іншої форми й світлодіодні фари з новою графікою. Задня частина майже ідентична, за винятком простішого спойлера.

Також цікаво: Новий електричний гіперкар MG розганятиметься до понад 400 км на годину

Відомо, що новий MG HS запропонує вибір між варіантами бензинової, гібридної та повністю електричної трансмісії. Раніше керівництво MG заявляло, що бренд дуже прихильний як до автомобілів з двигуном, так і до електромобілів, тому піде двома шляхами розвитку, щоб збільшити обсяги продажів.

Кросовер конкуруватиме з Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 і Ford Kuga. Офіційна презентація моделі відбудеться 11 липня в Гудвуді.