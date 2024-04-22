Концепт-кар має наднизький коефіцієнт аеродинамічного опору (всього 0,181) і розганяється до сотні за 1,9 секунди. Максимальна швидкість не зазначається, але щоб побити попередній рекорд, вона має бути вищою за 410 км/год.

Оскільки автосалон 2024 у Китаї розпочнеться пізніше цього тижня, нас чекає кілька концептуальних автомобілів, які привертають увагу.

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MG готується продемонструвати в Пекіні концепт EXE181, електричний гіперкар з одномісним дизайном. Дивовижний електромобіль виглядає як один із автомобілів Vision Gran Turismo.

Краплеподібна форма сприяє надзвичайно низькому коефіцієнту лобового опору, який становить лише 0,181, що краще, ніж у Volkswagen XL1 (0,199) та будь-якого іншого серійного автомобіля. Але деякі концепції були кращими. Концепт Mercedes Vision EQXX 2022 року мав Cd лише 0,18, General Motors Precept 2000 року мав коефіцієнт лобового опору 0,16, і ми не можемо забути про Fiat Turbina 1954 року з надзвичайно низьким показником 0,14.

Попри це, новий MG EXE181 є сучасним еквівалентом однойменного концепту 1959 року. Раніше автомобіль у формі НЛО нібито мав ще нижчий Cd 0,12. «Британський» бренд, що належить китайській SAIC Motor, каже, що це не лише один із найаеродинамічніших автомобілів, але й один із найшвидших. Йому потрібно лише 1,9 секунди, щоб досягти першої сотні.

Lucid Air Sapphire нещодавно зробив це за 1,77 секунди. Минулого року Rimac Nevera знадобилося 1,74 секунди, щоб виконати цю вправу. Ілон Маск обіцяє, що новий родстер Tesla може розганятися до сотні менш ніж за секунду, але нам, чесно кажучи, важко в це повірити.

Щодо максимальної швидкості, MG не повідомляє, але згадує, що EXE181 «перевершує рекорд швидкості на землі». Оригінальна концепція кінця 1950-х змогла досягти 410 км/год з американським гонщиком Філом Хіллом за кермом.

Надзвичайно щільний інтер’єр із розташованим по центру сидінням і гоночними ременями є таким же футуристичним, але нагадує нам одномісний Lamborghini Egoista. Попри те, що MG не говорить про інші технічні характеристики, ми можемо сміливо припустити повний привід і загальну потужність понад 1000 кінських сил.