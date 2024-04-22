Концепт-кар имеет сверхнизкий коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,181 и разгоняется до сотни за 1,9 секунды. Максимальная скорость не указывается, но чтобы побить предыдущий рекорд она должна быть выше 410 км/ч.

Поскольку автосалон 2024 в Китае начнется позже на этой неделе, нас ждет разнообразие концептуальных автомобилей, которые привлекают внимание.

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MG готовится продемонстрировать в Пекине концепт EXE181, электрический гиперкар с одноместным дизайном. Впечатляющий электромобиль выглядит как один из тех автомобилей Vision Gran Turismo.

Каплевидная форма способствует чрезвычайно низкому коэффициенту лобового сопротивления, который составляет лишь 0,181, что лучше, чем у Volkswagen XL1 (0,199) и любого другого серийного автомобиля. Но некоторые концепции были лучше. Концепт Mercedes Vision EQXX 2022 года имел Cd только 0,18, General Motors Precept 2000 года имел коэффициент лобового сопротивления 0,16, и мы не можем забыть о Fiat Turbina 1954 года с чрезвычайно низким показателем 0,14.

Несмотря на это, новый MG EXE181 является современным эквивалентом одноименного концепта 1959 года. Ранее автомобиль в форме НЛО якобы имел еще более низкий Cd 0,12. "Британский" бренд, принадлежащий китайской SAIC Motor, говорит, что это не только один из самых аэродинамичных автомобилей, но и один из самых быстрых. Ему нужно всего 1,9 секунды, чтобы достичь первой сотни.

Lucid Air Sapphire недавно сделал это за 1,77 секунды. В прошлом году Rimac Nevera понадобилось 1,74 секунды, чтобы выполнить это упражнение. Илон Маск обещает, что новый родстер Tesla может разгоняться до сотни менее чем за секунду, но нам, честно говоря, трудно в это поверить.

Насчет максимальной скорости, MG не сообщает, но упоминает, что EXE181 "превосходит рекорд скорости на земле". Оригинальная концепция конца 1950-х смогла достичь 410 км/ч с американским гонщиком Филом Хиллом за рулем.

Чрезвычайно плотный интерьер с расположенным по центру сиденьем и гоночными ремнями является таким же футуристическим, но напоминает нам одноместный Lamborghini Egoista. Несмотря на то, что MG не говорит о других технических характеристиках, мы можем смело предположить полный привод и общую мощность более 1000 лошадиных сил.