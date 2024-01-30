В Испании MG ZS оказался популярнее Renault Clio, Dacia Sandero и Hyundai Tucson.

Китайская марка MG «взорвала» испанский рынок. Неожиданно модель MG ZS выбилась в лидеры по объемам продаж в Испании в декабре британо-китайский кроссовер обогнал по популярности такие европейские бестселлеры, как Renault Clio и Dacia Sandero.

Читайте также:Тест-драйв MG 4: электрический феномен

В последний месяц года испанцы купили 2563 экземпляра MG ZS. Эта модель стоит на местном рынке от 14 690 евро. То есть чуть дороже Sandero (13 200 евро) но дешевле Clio (16 100 евро).

В топ-3 самых популярных моделей в Испании в декабре 2023 года помимо MG ZS вошли уже упомянутые Renault Clio и Dacia Sandero – они разошлись в количестве 2360 и 2289 экземпляров соответственно. В первую пятерку также попали Hyundai Tucson (2087 экз.) и Toyota Corolla (1829 экз.).

Лидером по темпам роста оказался Сlio, продажи которых увеличились на 57 процентов по сравнению с декабрем 2022 года — популярность хэтчбека выросла после рестайлинга, который тот пережил в апреле. А вот Sandero наоборот теряет покупателей – спрос на него упал на 11 процентов.

Возвращаясь к MG по итогам декабря когда-то британская, а сейчас китайская марка (принадлежит концерну SAIC) стала 16-й в общем рейтинге марок по объему продаж в Европе. В европейских странах продаются пять моделей MG: кроме ZS это MG4 и MG5, а также плагин EHS и электрический Marvel R.