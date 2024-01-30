В Іспанії MG ZS виявився популярнішим за Renault Clio, Dacia Sandero і Hyundai Tucson.

Китайська марка MG, «вибухнула» іспанський ринок. Несподівано модель MG ZS вибилася в лідери за обсягами продажу в Іспанії в грудні британо-китайський кросовер обігнав за популярністю такі європейські бестселери, як Renault Clio та Dacia Sandero.

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В останній місяць року іспанці купили 2563 екземпляри MG ZS. Ця модель коштує на місцевому ринку від 14 690 євро, тобто трохи дорожче за Sandero (13 200 євро), але дешевше за Clio (16 100 євро).

У топ-3 найпопулярніших моделей в Іспанії в грудні 2023 року, крім MG ZS, увійшли вже згадані Renault Clio і Dacia Sandero - вони розійшлися в кількості 2360 і 2289 екземплярів відповідно. У першу п'ятірку також потрапили Hyundai Tucson (2087 прим.) та Toyota Corolla (1829 прим.).

Лідером за темпами зростання виявився Сlio, продаж якого збільшився на 57 відсотків порівняно з груднем 2022 року, — популярність хетчбека зросла після рестайлінгу, який той пережив у квітні. А ось Sandero, навпаки, втрачає покупців – попит на нього впав на 11 відсотків.

Повертаючись до MG, за підсумками грудня китайська марка, яка колись була британською (зараз вона належить концерну SAIC), стала 16-ю у загальному рейтингу марок за обсягом продажів у Європі. У європейських країнах продаються п'ять моделей MG: окрім ZS, це MG4 та MG5, а також гігінний плагін EHS та електричний Marvel R.