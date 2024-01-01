MG готовится к премьере нового поколения HS

Как передает Autocar, компания MG опубликовала тизерное видео, на котором продемонстрировала линии кузова будущей новинки. Текущая версия кроссовера находится на конвейере с 2018 года и получила рестайлинг в 2020 году.

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Тизер не раскрывает детальной внешности модели. Инсайдеры отмечают, что новая генерация HS, фактически, является братом-близнецом китайского внедорожника Roewe RX5.

Однако, кроссовер от MG будет иметь более агрессивные бамперы, решетку радиатора другой формы и светодиодные фары с новой графикой. Задняя часть почти идентична, за исключением простого спойлера.

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Известно, что новый MG HS предложит выбор между вариантами бензиновой, гибридной и полностью электрической трансмиссии. Ранее руководство MG заявляло, что бренд очень благосклонен как к автомобилям с двигателем, так и к электромобилям, поэтому пойдет двумя путями развития, чтобы увеличить объемы продаж.

Кроссовер будет конкурировать с Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 и Ford Kuga. Официальная презентация модели состоится 11 июля в Гудвуде.