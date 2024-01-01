Стало известно, каким будет новое поколение MG ZS

Как сообщает Carscoops, ссылаясь на собственные инсайдерские источники, MG уже готовит следующее поколение модели, которое, как ожидается, дебютирует уже в конце этого года. Новый ZS станет первым из 8 новых автомобилей, которые автопроизводитель представит до 2028 года.

Читайте также: Новый электрический гиперкар MG будет разгоняться до более 400 км в час

Известно, что новый кроссовер будет иметь дизайн с новой решеткой радиатора, светодиодными фарами и агрессивным стилем, который существенно будет напоминать MG 3. Профиль новинки будет более вертикальным, что сделает кроссовер более просторным в салоне.

Патентное изображение нового MG ZS

Патентные изображения указывают, что задняя часть авто получит новые фонари, иные двери багажника и новый бампер. Каким будет салон MG ZS пока неизвестно. Инсайдеры поговаривают, что он также будет напоминать MG 3 и будет иметь 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа.

Салон MG 3

Ожидается, что новый кроссовер будет основан на той же платформе, что и MG 4. Новинка будет представлена в версиях с обычным ДВС, гибрида и электромобиля. Вероятно, гибридная модель будет иметь 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с электромотором общей мощностью 192 л.с.

Также интересно: Тест-драйв MG One: первый впечатляющий

Поговаривают, что презентация нового MG ZS состоится в конце этого года. Кроссовер будет конкурировать с Nissan Qashqai, Renault Captur, Hyundai Kona, Kia Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-30.