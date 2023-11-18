09:34, 18 ноября 0

Этот новый кроссовер от британско-китайского MG Motor приятно удивил по многим показателям. А еще – немного насторожил: отныне автомобиль из Поднебесной практически не отличается от самых современных японских или европейских одноклассников.

Кроссовер MG One – абсолютная новинка не только для украинского рынка. Она еще не продается ни в Западной Европе, ни даже на родине бренда – в Британии. С ноября же One доступен в украинской дилерской сети.

Первый, но средний

Что это за зверь? Если говорить о размере, среди других кроссоверов MG он занимает место где-то посередине между ZS и большим HS. Все равно непонятно? Тогда представьте, что автомобиль длиннее Mazda CX-5, но колесная база меньше, чем у CX-30. То есть, это машина наиболее популярного класса С-SUV, с соответствующими размерами и динамическими характеристиками.

Почему он называется One, то есть первый? Забегая вперед скажу, что на мой взгляд он будет самым популярным кроссовером бренда, то есть номер один по продажам. Но есть другая версия: якобы название набрано из букв таких слов как Origin (с английского – происхождение), twiN (двойной) и eNeo (с греческого – новейший). Итого получается как «новейшее двойное происхождение», то есть если речь идет о нынешнем статусе британско-китайского бренда. То есть логика в названии присутствует.

Еще одна версия названия – это машина первой создана на новой платформе концерна SAIC, которая называется SIGMA. Она позволяет строить модели с различными кузовами и силовыми агрегатами, включая электрический или водородный привод. Перед нами – бензиновая версия с турбодвигателем.

Время удивляться

Первая порция изумления приходит даже не от формы ключа, которая действительно необычна и оригинальна. А от цвета кузова нового MG One. Основная окраска у него «хамелеон» – с одного ракурса он смотрится как темно-коричневый, с другой – глубокий серый, а на солнце имеет зеленоватый или фиолетовый оттенок. Это первый автомобиль на моей памяти, который с завода предлагает такой эффект. Да и для большинства окружающих, оборачивающих головы за машиной, этот цвет тоже достаточно удивителен. В цветовой гамме MG One есть и другие, не менее интересные оттенки – оранжевый и ярко-голубой.

Больше информации о MG One

Если присмотреться, то у модели One явно прослеживаются фамильные черты современных MG. Особенно с кормы: по форме задних фонарей и расположению логотипа узнаются другие кроссоверы бренда. Впереди тоже заметен фирменный стиль, однако он имеет черты как обновленного HS, так и электрического MG 4, который мы тестировали недавно. Большая решетка радиатора, увеличенный логотип в центре гармонично сочетается с раздутым капотом, мускулистыми крыльями и стремительной линией боковин.

Убери логотип – и спутаешь с каким-нибудь «Мустангом», «Астон Мартином» или «Ягуаром». Тем более что роскоши добавляют детали, выполненные в глянцевом черном цвете и хроме. Спойлер и накладки дверей здесь чёрные, глянцевые, в тон крыши. Сочетание хрома с глянцем есть на радиаторной решетке, логотипе, верхних рамках дверей и колесных дисках.

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От MG 4 здесь также разделенный пополам спойлер на двери багажника, в котором посредине светится вертикальный повторитель стоп-сигнала. Фары, конечно, светодиодные даже в базе, в каждой из которых по 143 элемента. Ходовые огни и поворотники – три горизонтальных линии внутри фар, смотрятся очень оригинально. А вот выпускные трубы в бамперах ненастоящие. Это только пластиковые накладки, металлические трубы загнуты вниз.

Дверка багажника не имеет электрического доводчика, да и сам багажник не самый большой в классе – вмещает всего 336 и 1120 л, если сложить задний ряд. Даже у меньшего с виду Hyundai Kona он на 40 л больше. Впрочем, здесь двойной пол и под ним есть еще органайзер из пенопласта и запасное колесо-докатка.

Интересно, что начальные версии One оснащают 18-дюймовыми дисками, а вот топовую комплектацию Lux обувают в 19-дюймовые легкосплавные диски. Они двухцветные, имеют интересный графический рисунок.

Дисплей на три экрана

Еще одна порция удивления ожидает в салоне. Здесь протянулся длиннющий дисплей общим диаметром 30 дюймов. Как это возможно? Он состоит из трех экранчиков, которые размещены полукругом к водителю. В центре и напротив водителя – по 12,3 дюйма, но есть еще и слева от водителя небольшой экран на 5,4 дюйма. И если с первыми двумя все понятно, то что может показывать скрывающийся за левой рукой? Оказывается, это не столько экран, сколько пульт управления различными функциями. С его помощью можно отрегулировать зеркала, освещение, включить музыку, Bluetooth или разблокировать дверь. На ходу, когда он не нужен, отметки исчезают. Но есть кнопка их активации.

Экраны очень яркие и четкие. Перед водителем разворачивается вся информация впереди и сбоку машины. Отрисовываются легковые или грузовые автомобили, велосипедисты, пешеходы, разметка и собственная машина. Это необходимо для визуализации продвинутого адаптивного круиз-контроля, который производитель называет помощником вождения MG Pilot. Он активируется одной кнопкой на руле и привязывается к автомобилю спереди, не дает выехать за пределы разметки и предупреждает или останавливается во время опасности столкновения.

При движении назад тоже действует система предупреждения, которая при приближении транспорта или людей резко останавливает маневр. Причем так резко, что даже пугает. Поэтому перед параллельной парковкой нужно подождать, пока сзади не будет никаких препятствий.

На центральном дисплее отображается не только картинка камер на 360 градусов, включая вид сверху. Когда включаешь поворотник, видна часть своего авто и дорога возле нее. Удобно, чтобы не наехать на какой-нибудь предмет, который не виден под машиной.

В общем, меню мультимедийки не сложно, хотя требует привыкания. Например, климат-контроль почему-то называется «Змінним струмом», хотя другие названия режимов на украинском языке вполне понятны. Чтобы включить режим рецикруляции, отдельной кнопки нет, для этого нужно зайти в меню климата. Впрочем, здесь есть автоматический режим распознавания качества воздуха, самостоятельно препятствующий доступу загрязненного воздуха в салон.

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Под центральным дисплеем есть ряд «быстрых» кнопок – аварийка, климат и зеркала с подогревом. А вот нагреть руль и сиденья невозможно, желающим получить обогрев следует ображаться к дилерам, они сделают его за доплату.

В целом качество материалов салона заслуживает самой высокой оценки. Здесь или мягкие материалы из качественного кожзама или пластик, очень напоминающий полированный алюминий. Все сделано аккуратно, плотно, а в дороге не скрипит. Салонная подсветка ненавязчива, можно изменять 256 оттенков. Сидения сделаны из искусственной кожи, но выглядят дорого, а сидеть в них удобно, ведь посадка глубокая и регулируется электроприводами.

На втором ряду места хватает как для головы, так и коленям. На спинках передних сидений – по два кармашка для телефонов, а между ними – разъем для зарядки и еще одно место для него. Во втором ряду можно одновременно держать четыре и заряжать один смартфон. Пожалуй, второй ряд – места для очень продвинутых пользователей мобильных гаджетов.

Руль несколько большой по размеру, регулируется только по углу наклона, но не по вылету. Впрочем, хват оптимален, как раз там, где обит перфорированной кожей. С каждой стороны легко управлять кнопками и джойстиками. Некоторые из них можно программировать под свои функции. Например, мгновенно включать камеру или активировать круиз-контроль.

Интересны по дизайну квадратная кнопка запуска двигателя и большой треугольный рычаг переключения передач. Они работают от легкого нажатия – двигатель заводится моментально, а рычаг КП двигается даже одним пальцем.

Среди других опций нашей топ-комплектации LUX – электроприводы сидений, панорамная крыша и люк с электроприводом, двухзонный кондиционер, беспроводная зарядка телефона, аудиосистема Arkamis, которая обеспечивает очень приличное звучание. В общем, ощущения в салоне такие, будто ты находишься в самом современном премиальном авто. И это впечатление не теряется во время поездки.

Тишина и удовольствие

Под капотом у One – турбобензиновик серии MEGA Tech 1,5T. Он развивает 167 лошадиных сил с крутящим моментом в 285 Нм. На передние колеса тягу передает вариатор от Bosch. И вся эта компания работает отлично – мощно, тихо и очень комфортно. И это еще один повод для удивления от этого автомобиля.

Из-за удачно выполненой шумоизоляция, а может от качества силового агрегата, но на низких оборотах звука двигателя совсем не слышно, словно едешь на гибриде или электрокаре. На шершавом асфальте звук шин ощущается, но возможно из-за того, наша машина «обута» в зимнюю резину.

Кроме привычных режимов коробки передач есть положение «Супер Спорт», которое превращает характер MG One в более резвый. Не так, чтобы супер, но немного спорта чувствуется. Руль становится тяжелее, точнее, а виртуальные передачи переключаются на более высоких оборотах.

При нажатии на газ звук мотора увеличивается не существенно, и это одна из причин того, что разгон, занимающий всего 8,8 секунды до сотни, чувствуется очень плавным. Да, машина стремительно набирает скорость, при этом под капотом двигатель не «разрывается», а коробка работает настолько плавно и тихо, как современный многоскоростной гидротрансформатор.

Учитывая происхождение автомобиля, это удивляет настолько, что начинаешь сомневаться в том, что это действительно вариатор. Даже современные японские аналоги в масс-маркете не обеспечивают такую плавность хода и тишины в работе на высоких оборотах. Неужели китайские автопроизводители на этом этапе уже превзошли своих учителей? Конечно, это не собственная разработка, а вариатор Bosch последнего поколения с семью фиксированными передачами, способный передавать и значительно большие крутящие моменты. Однако "сработались" этот двигатель и коробка идеально, никаких претензий.

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В общем One очень легок и приятен в управлении. Подвеска незаметно проглатывает все – ямы, наросты или стыки асфальта, трамвайные пути и даже «лежачие полицейские». Все преодолевается мягко, плавно и очень удобно. Важно, что даже на разбитых дорогах ничего не скрипит – салон просто «немой».

Такое поведение подвески никак не влияет на управляемость. Автомобиль слушается руля, водитель получит понятные ответные реакции, а в поворотах автомобиль четко поворачивает и почти не кренится. Удивительность? Так работают передняя MacPherson с поворотным кулаком из алюминиевого сплава и задняя – независимая многорычажная подвеска с усиленными продольными рычагами. Эта конструкция более сложна, чем у конкурентов, но результат чувствуется. Возможно, что над настройкой ходовых качеств работали британские специалисты MG Motor.

MG One довольно легко держит высокую скорость, а крейсерская 120 км/ч держится во время двух тысяч оборотов в минуту. Это влияет на экономичность во время дальних поездок. И с динамикой замедления у него тоже все хорошо. Производитель говорит, что тормозной путь со скорости 100 км/ч составляет 37 м, что очень хорошо для этого класса.

Что касается расхода топлива, то он зависит от активности драйвера. В тестовом режиме, когда пытаешься опробовать все возможности автомобиля, средний расход составил 9,5 литров на сотню километров. В более спокойном она снизилась на литр – неплохо как для бензинового кроссовера.

Цены и характеристики на MG One

Ну а последней причиной удивления является цена. Конечно, автомобиль такого уровня не может стоить дешево, но ценник не шокирует. MG One в полной комплектации, с цветом-хамелеоном, полуатономной системой вождения и панорамным люком, стоит тот самый One, то есть миллион с лишним гривен. По нынешнему курсу в 37 грн за доллар это $27250.

А стартовая версия, которая имеет чуть меньшие диски, сплошную крышу, но такой же впечатляющий дисплей в салоне и светодиодные фары стоит 932 тысячи грн, то есть на две тысячи «зеленых» меньше. С таким ценником One имеет все шансы стать бестселлером марки, да еще и сместить более именитых конкурентов.