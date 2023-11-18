09:34, 18 листопада 0

Цей новий кросовер від британсько-китайського MG Motor приємно здивував за багатьма показниками. А ще – трохи насторожив: відтепер авто з Піднебесної практично не має відмінностей від найсучасніших японських чи європейських однокласників.

Кросовер MG One – абсолютна новинка не лише для українського ринку. Він ще не продається ані в Західній Європі, ані навіть на батьківщині бренду – в Британії. Натомість з листопада доступний в українській дилерській мережі.

Перший, але середній

Що ж це за звір? Якщо говорити про розмір, серед інших кросоверів MG він займає місце десь посередині між ZS та більшим HS. Все одно не зрозуміло? Тоді уявіть, що авто довше за Mazda CX-5, але колісна база менша, ніж у CX-30. Тобто це машина найбільш популярного класу С-SUV, з відповідними розмірами та динамічними характеристиками.

Чому він називається One, тобто перший? Забігаючи вперед скажу, що на мій погляд він буде найбільш популярним кросовером бренду, тобто номер один за продажами. Але є інша версія: нібито назва набрана з букв таких слів як Origin (з англійської – походження), twiN (подвійний) та eNeo (з грецької – новітній). Разом виходить як «новітнє подвійне походження», тобто якщо йдеться про нинішній статус британського-китайського бренду, то логіка в назві присутня.

Ще одна версія назви – це авто першим створено на новій платформі концерну SAIC, яка називається SIGMA. Вона дозволяє будувати моделі з різноманітними кузовами та силовими агрегатами, включно з електричним чи водневим приводом. Перед нами – бензинова версія з турбодвигуном.

Час дивуватись

Перша порція подиву приходить навіть не від форми ключа, яка дійсно незвична та оригінальна. А від кольору кузова нового MG One. Основне забарвлення в нього «хамелеон» - з одного ракурсу він дивиться як темно-коричневий, з іншого – глибокий сірий, а на сонці має якийсь зеленуватий чи фіолетовий відтінок. Це перший автомобіль на моїй пам’яті, якій з заводу пропонує такий ефект. Та й для більшості оточуючих, які звертають голови за машиною, цей колір теж досить несподіваний. У колірній гамі MG One є й інші, не менш цікаві відтінки – помаранчевий та яскраво-блакитний.

Більше інформації про MG One

Якщо придивитися, то у моделі One явно прослідковуються фамільні риси сучасних MG. Особливо з корми: за формою задніх ліхтарів та розташування логотипу впізнаються інші кросовери бренду. Спереду теж помітно фірмовий стиль, однак він має риси як оновленого HS, так і електричного MG 4, який ми тестували нещодавно. Велика решітка радіатора, збільшений логотип в центрі гармонійно поєднується з «роздутим» капотом, м’язистими крилами та стрімкою лінією боковин.

Прибери логотип – і сплутаєш з якимось «Мустангом», «Астон Мартіном» чи «Ягуаром». Тим більше, що розкоші додають деталі, виконані в глянцевому чорному кольорі та хромі. Спойлер та накладки дверей тут чорні, глянцеві, в тон даху. Поєднання хрому з глянцем є на решітці радіатора, логотипі, верхніх рамках дверей та колісних дисках.

Також цікаво тест-драйв MG 4

Від MG 4 тут також розділений навпіл спойлер на дверях багажника, в якому посередині світиться вертикальний повторювач стоп-сигнала. Фари, певна річ, світлодіодні навіть в базі, в кожній з яких по 143 елементи. Ходові вогні – три горизонтальних лінії всередині фар, виглядають дуже оригінально. А от випускні труби в бамперах несправжні. Це лише пластикові накладки, металеві труби загнуто донизу.

Дверка багажника не має електричного доводчика, та й сам багажник не найбільший в класі - вміщує всього 336 та 1120 л, якщо скласти задній ряд. Навіть у меншої на вигляд Hyundai Kona він на 40 л більший. Втім, тут підлога подвійна і під нею є ще органайзер з пінопласту та запасне колесо-докатка.

Цікаво, що початкові версії One оснащують 18-дюймовими дисками, а от топову комплектацію Lux взувають у 19-дюймові легкосплавні диски. Вони двокольорові, мають цікавий графічний малюнок.

Дисплей на три екрани

Ще одна порція здивування чекає в салоні. Тут простягнувся довжелезний дисплей загальним діаметром 30 дюймів. Як це можливо? Він складається з трьох екранчиків, які розміщені напівколом до водія. У центрі й навпроти водія – по 12,3 дюйми, але є ще й зліва від водія невеличкий екран на 5,4 дюйми. І якщо з першими двома все зрозуміло, то що може показувати той, що ховається за лівою рукою? Виявляється, це не стільки екран, скільки пульт керування різноманітними функціями. З нього можна відрегулювати дзеркала, освітлення, ввімкнути музику, Bluetooth чи розблокувати двері. На ходу, коли він не потрібен, позначки зникають. Але є кнопка їх активації.

Екрани дуже яскраві та чіткі. Перед водієм розгортається вся інформація, що відбувається попереду та збоку машини. Відмальовуються легкові чи вантажні автомобілі, велосипедисти, пішоходи, розмітка та власне авто. Це необхідно для візуалізації просунутого адаптивного круїз-контролю, який виробник називає асистентом водіння MG Pilot. Він активується однією кнопкою на кермі та “прив’язується” до автомобіля спереду, не дає виїхати за межі розмітки та попереджає або зупиняється під час небезпеки зіткнення.

При русі назад теж діє система попередження, яка з наближення транспорту чи людей різко зупиняє маневр. Причому так різко, що аж лякає. Тому перед паралельним паркуванням потрібно почекати, поки ззаду не буде зовсім ніяких перепон.

На центральному дисплеї відображається не лише картинка з камер на 360 градусів, включаючи вид зверху. Коли вмикаєш поворотник, видно частину свого авто та дорогу біля неї. Зручно, щоб не наїхати на якийсь предмет, який не видно під машиною.

Загалом меню мультимедійки не складне, хоча потребує звикання. Наприклад, клімат-контроль чомусь називається «змінним струмом», хоча інші назви режимів українською цілком зрозумілі. А щоб ввімкнути режим рецикруляції, окремої кнопки нема, для цього потрібно зайти в меню клімата. Втім, тут є автоматичний режим розпізнавання якості повітря, який самостійно перешкоджає доступу забрудненого повітря в салон.

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Під центральним дисплеєм є ряд «швидких» кнопок – аварійка, клімат та підігрів дзеркал. А от нагріти кермо та сидіння неможливо, бажаючим отримати підігрів потрібно звертатись до дилерів – вони встановляють його за додаткову плату.

Загалом якість матеріалів салону заслуговує на найвищу оцінку. Тут або м’які матеріали з якісного шкірзаму або пластик, який дуже нагадує полірований алюміній. Все зроблено акуратно, щільно, а в дорозі не скрипить. Салонна підсвітка ненав’язлива, можна змінювати 256 відтінків. Сидіння зроблені зі штучної шкіри, але виглядають дорого, а сидіти в них зручно, адже посадка глибока та регулюється електроприводами.

На другому ряду місця вистачає як для голови, так і колінам. На спинках передніх сидінь – аж по дві кишеньки для телефонів, а між ними – роз’єм для зарядки та ще одне місце для нього. Загалом в другому ряді можна одночасно тримати чотири та заряджати один смартфон. Мабуть, другий ряд – місця для дуже просунутих користувачів мобільних девайсів.

Кермо дещо велике за розміром, регулюється лише за кутом нахилу, але не за вильотом. Втім, хват оптимальний, якраз там, де оббите перфорованою шкірою. З кожного боку легко дістати кнопки та джойстики. Деякі з них можна програмувати під власні функції. Наприклад, миттєво вмикати камеру чи активний круїз-контроль.

Цікаві за дизайном квадрартна кнопка запуску двигуна та великий трикутний важіль перемикання передач. Вони працюють від легенького натиску – двигун заводиться моментально, а важіль КП рухається навіть одним пальцем.

Серед іншого оснащення нашої топ-комплектації LUX – електроприводи сидінь, панорамний дах та люк з електроприводом, двозонний кондиціонер, безпровідна зарядка телефона, аудіосистема Arkamis, яка забезпечує дуже пристойне звучання. Загалом відчуття в салоні такі, ніби ти знаходишся в найсучаснішому преміальному авто. І це враження не втрачається під час поїздки.

Тиша та задоволення

Під капотом у One – турбобензиновик серії MEGA Tech 1.5T. Він розвиває 167 кінських сил з обертальним моментом в 285 Нм. На передні колеса тягу передає варіатор від компанії Bosch. І вся ця компанія працює на відмінно – потужно, тихо та дуже комфортно. І це ще один привід для здивування від цього автомобіля.

Через вдало виконано шумоізоляцію, чи може від якості силового агрегата, але на низьких обертах звуку двигуна зовсім нечутно, немов їдеш на гібриді чи електрокарі. На шорсткому асфальті звук шин відчувається, але можливо через те, наша машина «взута» у зимову гуму.

Окрім звичних режимів коробки передач є положення «Супер Спорт», який перетворює характер MG One на більше жвавий. Не так, щоб супер, але трохи спорту відчувається. Кермо стає важчим, точнішим, а віртуальні передачі перемикаються на вищих обертах.

Під час натискання на газ звук мотору збільшується не суттєво, і це одна з причин того, що розгін, який займає всього 8,8 секунд до сотні, відчувається дуже плавним. Так, машина стрімко набирає швидкість, при цьому під капотом двигун не «розривається», а коробка працює настільки плавно і тихо, як сучасний багатошвидкісний гідротрансформатор.

Враховуючи походження автомобіля, це дивує настільки, що аж починаєш сумніватись у тому, що це дійсно варіатор. Навіть сучасні японські аналоги в мас-маркеті не забезпечують такої плавності ходу та тишини в роботі на високих обертах. Невже китайські автовиробники на цьому етапі вже перевершили своїх учителів? Звичайно, це не власна розробка, а варіатор Bosch останнього покоління з сімома фіксованими передачами, який здатен передавати і значно більші крутні моменти. Однак “спрацювались” цей двигун та коробка ідеально, жодних претензій.

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Загалом One дуже легкий і приємний в керуванні. Підвіска непомітно проковтує усе – ями, нарости чи стики асфальту, трамвайні колії та навіть «лежачих поліцейських». Все долається м’яко, плавно і дуже комфортно. Важливо, що навіть на розбитих дорогах нічого не рипить – салон просто «німий».

Така поведінка підвіски жодним чином не впливає на керованість. Автомобіль слухається керма, водій отримає зрозумілі зворотні реакції, а в поворотах автомобіль чітко повертає та майже не крениться. Дивина? Так працюють передня MacPherson з поворотним кулаком з алюмінієвого сплаву та задня – незалежна багатоважільна підвіска з підсиленими повздовжніми важелями. Ця конструкція більш складна, ніж у конкурентів, але ж результат відчувається. Можливо також, що над налаштуванням ходових якостей працювали британські фахівці MG Motor.

MG One доволі легко тримає високу швидкість, а крейсерська 120 км/год тримається під час двох тисяч обертів за хвилину. Це впливає на економічність під час далеких подорожей. І з динамікою уповільнення у нього теж все гаразд. Виробник каже, що гальмівний шлях зі швидкості 100 км/год становить 37 м, що дуже непогано для цього класу.

Щодо витрати пального, то вона залежить від активності драйвера. У тестовому режимі, коли намагаєшся випробувати усі можливості автомобіля, середня витрата становила 9,5 літрів на сотню кілометрів. У більш спокійному вона зменшилась на літр – непогано як для бензинового кросовера.

Ціни та характеристики на MG One

Ну а останньою причиною подиву є ціна. Звичайно, що автомобіль такого рівня не може коштувати дешево, але цінник не шокує. MG One в повній комплектації, з кольором-хамелеон, навіватономною системою водіння та панорамним люком, коштує той самий One, тобто мільйон з лишком гривень. За нинішнім курсом у 37 грн за долар це $27250.

А стартова версія, яка має трохи менші диски, суцільний дах, але той самий вражаючий дисплей в салоні та світлодіодні фари, коштує 932 тисяч грн, тобто на дві тисячі «зелених» менше. З таким цінником One має усі шанси стати бестселером марки, та ще й посунути більш іменитих конкурентів.