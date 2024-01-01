Стало відомо, яким буде нове покоління MG ZS

Як повідомляє Carscoops, посилаючись на власні інсайдерські джерела, MG вже готує наступне покоління моделі, яке, як очікується, дебютує вже в кінці цього року. Новий ZS стане першим з 8 нових автівок, які автовиробник представить до 2028 року.

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Відомо, що новий кросовер матиме дизайн з новою решіткою радіатора, світлодіодними фарами та агресивнішим стилем, який суттєво нагадуватиме MG 3. Профіль новинки буде більш вертикальним, що зробить кросовер просторішим в салоні.

Патентне зображення нового MG ZS

Патентні зображення вказують, що задня частина авто отримає нові ліхтарі, інакші двері багажника і новий бампер. Яким буде салон MG ZS поки невідомо. Інсайдери подейкують, що він також нагадуватиме MG 3 й матиме 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа.

Салон MG 3

Очікується, що новий кросовер буде засновано на тій же платформі, що й MG 4. Новинка буде представлена у версіях зі звичайним ДВЗ, гібрида та електромобіля. Ймовірно, гібридна модель матиме 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з електромотором загальною потужністю 192 к.с.

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Подейкують, що презентація нового MG ZS відбудеться в кінці цього року. Кросовер конкуруватиме з Nissan Qashqai, Renault Captur, Hyundai Kona, Kia Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-30.