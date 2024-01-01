MG показав електричний спорткар

MG Cyberster — це акуратний електричний спортивний автомобіль, який нагадує класичний родстер MG. Версія з жорстким дахом була щойно представлена на Фестивалі швидкості в Гудвуді 2024 року, хоча наразі це лише концепт.

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MG робить більше, ніж просто додає фіксований дах до Cyberster. Всередині компонування 2+2, але автомобіль не здається довшим чи ширшим за свого двомісного брата з відкритим дахом. Фастбек чудово поєднується із задньою частиною, де ми знаходимо невеликий спойлер із качиним хвостом на знайомих задніх ліхтарях Cyberster. Задня панель має більш агресивний дифузор з помітними крилами на кутах передньої частини. Це говорить про те, що MG бачить жорсткий дах як машину, орієнтовану на трек.

Ця думка підтверджується натхненням MG для Cyber GTS Concept. Наприкінці 1960-х MG побудувала шість гоночних автомобілів MGC GTS Sebring. Modern MG, яка зараз є частиною SAIC Motor у Китаї, каже, що концепт віддає належне цим автомобілям. Це також уклін до 100-річчя MG.

Що стосується потужності, MG спеціально згадує, що Concept має задній привід. Ніяких інших подробиць не згадується, але можна припустити, що серійна версія використовуватиме одномоторну компоновку Cyberster. У родстері він генерує 335 кінських сил і використовує батарею ємністю 74 кВт-год. Цього достатньо, щоб бути жвавим, незважаючи на його споряджену вагу 1800 кг. Двомоторний повнопривідний Cyberster дещо важчий, але потужність підскочить до 503 кінських сил.