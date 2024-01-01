MG показал электрический спорткар

MG Cyberster - это аккуратный электрический спортивный автомобиль, который напоминает классический родстер MG. Версия с жесткой крышей была только что представлена на Фестивале скорости в Гудвуде 2024 года, хотя пока это только концепт.

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MG делает больше, чем просто добавляет фиксированную крышу к Cyberster. Внутри компоновки 2+2, но автомобиль не кажется длиннее или шире своего двухместного брата с открытой крышей. Фастбек прекрасно сочетается с задней частью, где мы находим небольшой спойлер с утиным хвостом на знакомых задних фонарях Cyberster. Задняя панель имеет более агрессивный диффузор с заметными крыльями на углах передней части. Это говорит о том, что MG видит жесткую крышу как машину, ориентированную на трек.

Эта мысль подтверждается вдохновением MG для Cyber GTS Concept. В конце 1960-х MG построила шесть гоночных автомобилей MGC GTS Sebring. Modern MG, которая сейчас является частью SAIC Motor в Китае, говорит, что концепт отдает должное этим автомобилям. Это также поклон к 100-летию MG.

Что касается мощности, MG специально упоминает, что Concept имеет задний привод. Никаких других подробностей не упоминается, но можно предположить, что серийная версия будет использовать одномоторную компоновку Cyberster. В родстере он генерирует 335 лошадиных сил и использует батарею емкостью 74 кВт-ч. Этого достаточно, чтобы быть резвым, несмотря на его снаряженный вес 1800 кг. Двухмоторный полноприводный Cyberster несколько тяжелее, но мощность подскочит до 503 лошадиных сил.