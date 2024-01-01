MG незабаром представить новий ZS

Як передає Carscoops, MG опублікувала перші тизери другого покоління ZS. На кадрах помітно, що кросовер отримає нову мову дизайну бренду з масивною решіткою радіатора та вузькими світлодіодними фарами. Водночас задня частина нагадує менший MG3.

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Проте, модель має іншу графіку задніх ліхтарів та захист на бампері. Також помітно, що автівка має дві вихлопні труби, але неясно, чи вони суто декоративні, чи справжні. Зображень інтер’єру немає, проте експерти очікують, що салон буде виконано з матеріалів кращої якості.

Новий ZS використовуватиме силову установку Hybrid+, що встановлюється у MG 3. Вона являє собою 1,5-літровий чотирициліндровий двигун на 102 к.с., електромотор, що видає до 136 додаткових «коней», триступеневої автоматичної коробки передач і невеликої батареї з потужністю 1,83 кВт-год. Загальна потужність гібрида становитиме 194 кінських сили.

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Також новинка буде доступна у повністю електричній та бензиновій версіях, аби задовольнити широке коло покупців.

Новий MG ZS буде представлений у Європі вже 28 серпня. Ймовірно, замовлення будуть відкриті пізніше цього місяця, а перші поставки очікуються в жовтні 2024 року.