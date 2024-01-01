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Представлено рестайлінговий MG 5: фото

Компанія MG представила оновлений седан MG 5. Новинка отримала інший дизайн, подібний до того, що має більший MG 7. Водночас інтер’єр має більш сучасне оформлення з новою цифровою панеллю приладів водія та дисплеєм мультимедіа.
MG оновила седан MG 5: що змінилось - Auto24

ФОТО: MG|

MG 5

Данило Северенчук
logo15 серпня, 19:25
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MG 5 дебютував п’ять років тому й тепер отримав оновлення в середині життєвого циклу. Як повідомляє Carscoops, компанія надала рестайлінговій моделі зовнішність, подібну до старшої моделі MG 7.

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Основні оновлення торкнулися передньої й задньої частини. Седан отримав ширшу решітку без чорної окантовки, яка виглядала як вуса. Дизайнери MG також змінили повітрозабірники бамперів і надали фарам трохи агресивнішого стилю.

Ззаду автівка має розширені задні ліхтарі й бампер з більш вираженими фальшивими дефлекторами та дифузором в колір кузова. Завдяки цим змінами MG 5 дещо збільшився за розмірами у довжину приблизно на 40 мм.

Решта розмірів, включаючи колісну базу у 2680 мм - залишаються незмінними. Водночас салон був повністю перероблений й тепер має два 12,3-дюймових дисплеї з більш звичним розташуванням, що виконують роль панелі приладів та мультимедіа відповідно. До слова, оновлена модель позбулась частини фізичних кнопок в салоні на центральній консолі.

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Лінійка двигунів залишилась незмінною: базова версія оснащена 1,5-літровим чотирициліндровим мотором на 129 к.с., що працює в парі з CVT чи п’ятиступеневою механікою, тоді як топова модель має турбонаддув, що збільшує потужність до 181 кінську силу та п’ятиступеневий «робот» з подвійним зчепленням. Оновлений седан від MG надійде у продаж з 30 серпня.

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