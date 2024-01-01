Представлен рестайлинговый MG 5: фото

MG 5 дебютировал пять лет назад и теперь получил обновление в середине жизненного цикла. Как сообщает Carscoops, компания придала рестайлинговой модели внешность, подобную старшей модели MG 7.

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Основные обновления коснулись передней и задней части. Седан получил более широкую решетку без черной окантовки, которая выглядела как усы. Дизайнеры MG также изменили воздухозаборники бамперов и придали фарам немного более агрессивного стиля.

Сзади автомобиль имеет расширенные задние фонари и бампер с более выраженными фальшивыми дефлекторами и диффузором в цвет кузова. Благодаря этим изменениям MG 5 несколько увеличился по размерам в длину примерно на 40 мм.

Остальные размеры, включая колесную базу в 2680 мм - остаются неизменными. В то же время салон был полностью переработан и теперь имеет два 12,3-дюймовых дисплея с более привычным расположением, выполняющих роль панели приборов и мультимедиа соответственно. К слову, обновленная модель лишилась части физических кнопок в салоне на центральной консоли.

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Линейка двигателей осталась неизменной: базовая версия оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором на 129 л.с., работающий в паре с CVT или пятиступенчатой механикой, тогда как топовая модель имеет турбонаддув, что увеличивает мощность до 181 лошадиную силу и пятиступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Обновленный седан от MG поступит в продажу с 30 августа.