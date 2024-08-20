В Китаї створили молодіжний електромобіль за 5 700 доларів

Як повідомляє CarNewsChina, спеціальне видання отримало назву Youth Edition і його вартість починається з 40 800 юанів (5 700 доларів). Автовиробник заявляє, що запас ходу електромобіля становить 215 км.

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Автівка доступна у 5 яскравих кольорах: «молочно-абрикосова кава», «світло-жовтий манго», «зелений авокадо», «білий персиково-рожевий» і «блакитний ірис». Також молодіжна версія відрізняється білим оздобленням навколо фар, номерних знаків та ліхтарів.

Салон не зазнав суттєвих змін, проте тепер пропонується з двома новими варіантами оздоблення. Попри це, новинка відрізняється від звичайної моделі наявністю двох фронтальних подушок безпеки.

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Крім того, в Youth Edition є швидка зарядка. Електромобіль оснащено батареєю ємністю 17,3 кВт-год, яку можна зарядити з 30 до 80% приблизно за 35 хвилин. Потужність електромотора, встановленого на задній осі, становить 40 кінських сил й 92 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 100 км/год.